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В России создадут благоприятные условия для переезда компаний в страну - РИА Новости, 28.05.2022
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В России создадут благоприятные условия для переезда компаний в страну
В России создадут благоприятные условия для переезда компаний в страну - РИА Новости, 28.05.2022
В России создадут благоприятные условия для переезда компаний в страну
Правительство России одобрило проект федерального закона о создании благоприятных условий для переезда компаний в РФ, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T13:31
2022-05-28T13:31
экономика
россия
бизнес
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило проект федерального закона о создании благоприятных условий для переезда компаний в РФ, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект закона направлен на создание благоприятных условий для переезда компаний в российскую юрисдикцию, а именно в специальные административные районы.
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экономика, россия, бизнес
13:31 28.05.2022
 
В России создадут благоприятные условия для переезда компаний в страну

В России одобрили проект о создании благоприятных условий для переезда компаний в страну

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило проект федерального закона о создании благоприятных условий для переезда компаний в РФ, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект закона направлен на создание благоприятных условий для переезда компаний в российскую юрисдикцию, а именно в специальные административные районы.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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