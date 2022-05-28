https://ria.ru/20220528/ekonomika-1791404791.html
В России создадут благоприятные условия для переезда компаний в страну
В России создадут благоприятные условия для переезда компаний в страну - РИА Новости, 28.05.2022
В России создадут благоприятные условия для переезда компаний в страну
Правительство России одобрило проект федерального закона о создании благоприятных условий для переезда компаний в РФ, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T13:31
2022-05-28T13:31
2022-05-28T13:31
экономика
россия
бизнес
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило проект федерального закона о создании благоприятных условий для переезда компаний в РФ, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект закона направлен на создание благоприятных условий для переезда компаний в российскую юрисдикцию, а именно в специальные административные районы.
https://ria.ru/20220526/biznes-1790885171.html
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экономика, россия, бизнес
В России создадут благоприятные условия для переезда компаний в страну
В России одобрили проект о создании благоприятных условий для переезда компаний в страну
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило проект федерального закона о создании благоприятных условий для переезда компаний в РФ, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект закона направлен на создание благоприятных условий для переезда компаний в российскую юрисдикцию, а именно в специальные административные районы.