https://ria.ru/20220528/ekonomika-1791374657.html
В правительстве субсидировали льготные кредиты на закупку импортных товаров
В правительстве субсидировали льготные кредиты на закупку импортных товаров - РИА Новости, 28.05.2022
В правительстве субсидировали льготные кредиты на закупку импортных товаров
Правительство России одобрило выделение субсидий из федерального бюджета банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T10:26
2022-05-28T10:26
2022-05-28T13:39
экономика
михаил мишустин
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение субсидий из федерального бюджета банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что выделение средств позволит осуществить государственную поддержку предприятий и предоставить им достаточные объемы льготного финансирования в условиях их ограниченности и стоимости, а также обеспечить организации необходимыми материалами, компонентами, комплектующими, сырьем и оборудованием в условиях санкционного давления на экономику РФ со стороны недружественных государств.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое предусматривает возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной иностранной продукции. В общей сложности на новую меру поддержки планируется выделить 37,1 миллиарда рублей. Это обеспечит возможность получения импортерами как минимум 800 миллиардов рублей льготных кредитов, сообщал кабмин.
https://ria.ru/20220525/podderzhka-1790627239.html
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экономика, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), россия
10:26 28.05.2022 (обновлено: 13:39 28.05.2022)
В правительстве субсидировали льготные кредиты на закупку импортных товаров
В правительстве субсидировали льготные кредиты на закупку приоритетной импортной продукции