Рейтинг@Mail.ru
В правительстве субсидировали льготные кредиты на закупку импортных товаров - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220528/ekonomika-1791374657.html
В правительстве субсидировали льготные кредиты на закупку импортных товаров
В правительстве субсидировали льготные кредиты на закупку импортных товаров - РИА Новости, 28.05.2022
В правительстве субсидировали льготные кредиты на закупку импортных товаров
Правительство России одобрило выделение субсидий из федерального бюджета банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T10:26
2022-05-28T13:39
экономика
михаил мишустин
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_f136423f39e39ab74b941ce51918b9ce.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение субсидий из федерального бюджета банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что выделение средств позволит осуществить государственную поддержку предприятий и предоставить им достаточные объемы льготного финансирования в условиях их ограниченности и стоимости, а также обеспечить организации необходимыми материалами, компонентами, комплектующими, сырьем и оборудованием в условиях санкционного давления на экономику РФ со стороны недружественных государств.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое предусматривает возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной иностранной продукции. В общей сложности на новую меру поддержки планируется выделить 37,1 миллиарда рублей. Это обеспечит возможность получения импортерами как минимум 800 миллиардов рублей льготных кредитов, сообщал кабмин.
https://ria.ru/20220525/podderzhka-1790627239.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d4683fbe188e7ae8a7b925661aa1476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), россия
10:26 28.05.2022 (обновлено: 13:39 28.05.2022)
 
В правительстве субсидировали льготные кредиты на закупку импортных товаров

В правительстве субсидировали льготные кредиты на закупку приоритетной импортной продукции

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение субсидий из федерального бюджета банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выделение средств позволит осуществить государственную поддержку предприятий и предоставить им достаточные объемы льготного финансирования в условиях их ограниченности и стоимости, а также обеспечить организации необходимыми материалами, компонентами, комплектующими, сырьем и оборудованием в условиях санкционного давления на экономику РФ со стороны недружественных государств.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое предусматривает возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной иностранной продукции. В общей сложности на новую меру поддержки планируется выделить 37,1 миллиарда рублей. Это обеспечит возможность получения импортерами как минимум 800 миллиардов рублей льготных кредитов, сообщал кабмин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 14:53
Правительство расширит направления поддержки бизнеса, заявил Мишустин
 
ЭкономикаМихаил МишустинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала