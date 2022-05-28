https://ria.ru/20220528/ekonomika-1791363104.html

Исследование выяснило, что россияне вновь стали интересоваться кредитами

Исследование выяснило, что россияне вновь стали интересоваться кредитами - РИА Новости, 28.05.2022

Исследование выяснило, что россияне вновь стали интересоваться кредитами

Россияне в апреле стали более активно подавать заявки на оформление кредита: спрос на кредитки вырос в 1,7 раза, а на "потребы" - почти на треть, говорится в... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T08:40

2022-05-28T08:40

2022-05-28T08:42

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ипотека

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россияне в апреле стали более активно подавать заявки на оформление кредита: спрос на кредитки вырос в 1,7 раза, а на "потребы" - почти на треть, говорится в исследовании финансовой экосистемы "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости."В апреле россияне стали более активно подавать заявки на оформление кредита. Рост трафика зафиксирован практически во всех сегментах. Так, например, спрос на потребительский кредит вырос на 31%, на кредитные карты - 65%, на ипотеку - 8%, на автокредиты - 19%", - подсчитали в компании. Отмечается, что в марте спрос на все виды ссуд резко сократился: на потребкредиты он упал на 50%, на кредитные карты - на 52%, на ипотеку - на 42%, на автокредиты - на 30%.Лидером среди целей оформления кредита в апреле стали траты на ремонт квартиры или дачи - каждый третий респондент сослался именно на эту причину. Еще четверть потенциальных заемщиков (25%) собирались совершить крупную покупку, в том числе чаще всего называлась покупка автомобиля, загородного участка. Около 20% опрошенных хотели взять деньги на бытовую технику, порядка 8% - на оплату будущего летнего отпуска. Кредит на лечение собирались оформить около 5%, на обучение - 2%. Остальные 7% сослались на другую причину."Интересно отметить, что в этом году существенно выросла доля ремонта - в прошлом году ее называл лишь каждый четвертый респондент. Данная тенденция объясняется тем, что многие в этом году отказались от дальних поездок и отпуск проведут за городом, поэтому стараются обеспечить место наибольшим уровнем комфорта", - прокомментировал гендиректор компании Дмитрий Африканов.Типичным заемщиком, отмечают в компании, сейчас является мужчина 32-37 лет, работающий в офисе, со средним доходом порядка 90-120 тысяч рублей, состоящий в браке и имеющий одного-двух детей. Достаточно часто он имеет ипотеку, которая была оформлена один-три года назад, добавили в "Юником24".ЦБ РФ в конце февраля экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых, а ранее в четверг по итогам внепланового заседания регулятора - до 11%. При этом Банк России несколько ужесточил сигнал по ставке: теперь лишь допускает возможность ее снижения на ближайших заседаниях, тогда как в апрельском релизе говорил, что видит пространство для снижения в 2022 году.

https://ria.ru/20220528/rossiya-1791128815.html

https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791187267.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ипотека