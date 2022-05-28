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Первый чартер российской авиакомпании приземлился в Египте - РИА Новости, 28.05.2022
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Первый чартер российской авиакомпании приземлился в Египте
Первый чартер российской авиакомпании приземлился в Египте - РИА Новости, 28.05.2022
Первый чартер российской авиакомпании приземлился в Египте
Первый чартер российской авиакомпании IFly, после приостановки авиасообщения между странами в начале марта 2022 года, при полной загрузке приземлился в... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T17:07
2022-05-28T17:07
египет
шарм-эш-шейх
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
tez tour
ifly
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 28 мая - РИА Новости. Первый чартер российской авиакомпании IFly, после приостановки авиасообщения между странами в начале марта 2022 года, при полной загрузке приземлился в египетском курорте Шарм-эш-Шейх, передаёт корреспондент РИА Новости.Росавиация в связи с геополитической ситуацией рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.Российский туроператор Tez Tour совместно с авиакомпанией IFly запустили чартерную цепочку на курорты Египта. Первый рейс при полной загрузке, на лайнере A-330 вместимостью 378 кресел, отправился из московского аэропорта "Шереметьево" в Шарм-эш-Шейх 28 мая."Авиакомпания получила все необходимые разрешения как от российских, так и от египетских властей, подтверждающие возможность выполнения рейсов. Собственная полетная программа туроператора в будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и с 29 мая по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта "Внуково", - указали в пресс-службе туроператора.В компании отметили, что стоимость недельного отдыха в начале июня стартует от 48 тысяч рублей на человека при двухместном размещении в отеле четыре звезды на "все включено". В туроператоре указали, что все туристы, которые не имели возможности с конца февраля отправиться на отдых по приобретенным турам в Египет из-за отсутствия авиасообщения между странами, смогут сделать это уже в ближайшее время.
https://ria.ru/20220520/helirussia-1789663115.html
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египет, шарм-эш-шейх, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), tez tour, ifly
17:07 28.05.2022
 
Первый чартер российской авиакомпании приземлился в Египте

Корреспондент РИА: первый чартер российской авиакомпании приземлился в Египте

© РИА НовостиСайт авиакомпании "Ай Флай". Архивное фото
Сайт авиакомпании Ай Флай. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости
Сайт авиакомпании "Ай Флай". Архивное фото. Архивное фото
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 28 мая - РИА Новости. Первый чартер российской авиакомпании IFly, после приостановки авиасообщения между странами в начале марта 2022 года, при полной загрузке приземлился в египетском курорте Шарм-эш-Шейх, передаёт корреспондент РИА Новости.
Росавиация в связи с геополитической ситуацией рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
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Российский туроператор Tez Tour совместно с авиакомпанией IFly запустили чартерную цепочку на курорты Египта. Первый рейс при полной загрузке, на лайнере A-330 вместимостью 378 кресел, отправился из московского аэропорта "Шереметьево" в Шарм-эш-Шейх 28 мая.
"Авиакомпания получила все необходимые разрешения как от российских, так и от египетских властей, подтверждающие возможность выполнения рейсов. Собственная полетная программа туроператора в будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и с 29 мая по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта "Внуково", - указали в пресс-службе туроператора.
В компании отметили, что стоимость недельного отдыха в начале июня стартует от 48 тысяч рублей на человека при двухместном размещении в отеле четыре звезды на "все включено". В туроператоре указали, что все туристы, которые не имели возможности с конца февраля отправиться на отдых по приобретенным турам в Египет из-за отсутствия авиасообщения между странами, смогут сделать это уже в ближайшее время.
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ЕгипетШарм-эш-ШейхРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Tez TouriFly
 
 
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