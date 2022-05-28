https://ria.ru/20220528/egipet-1791434800.html

Первый чартер российской авиакомпании приземлился в Египте

Первый чартер российской авиакомпании приземлился в Египте - РИА Новости, 28.05.2022

Первый чартер российской авиакомпании приземлился в Египте

Первый чартер российской авиакомпании IFly, после приостановки авиасообщения между странами в начале марта 2022 года, при полной загрузке приземлился в... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T17:07

2022-05-28T17:07

2022-05-28T17:07

египет

шарм-эш-шейх

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

tez tour

ifly

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 28 мая - РИА Новости. Первый чартер российской авиакомпании IFly, после приостановки авиасообщения между странами в начале марта 2022 года, при полной загрузке приземлился в египетском курорте Шарм-эш-Шейх, передаёт корреспондент РИА Новости.Росавиация в связи с геополитической ситуацией рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.Российский туроператор Tez Tour совместно с авиакомпанией IFly запустили чартерную цепочку на курорты Египта. Первый рейс при полной загрузке, на лайнере A-330 вместимостью 378 кресел, отправился из московского аэропорта "Шереметьево" в Шарм-эш-Шейх 28 мая."Авиакомпания получила все необходимые разрешения как от российских, так и от египетских властей, подтверждающие возможность выполнения рейсов. Собственная полетная программа туроператора в будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и с 29 мая по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта "Внуково", - указали в пресс-службе туроператора.В компании отметили, что стоимость недельного отдыха в начале июня стартует от 48 тысяч рублей на человека при двухместном размещении в отеле четыре звезды на "все включено". В туроператоре указали, что все туристы, которые не имели возможности с конца февраля отправиться на отдых по приобретенным турам в Египет из-за отсутствия авиасообщения между странами, смогут сделать это уже в ближайшее время.

https://ria.ru/20220520/helirussia-1789663115.html

https://ria.ru/20220519/patrul-1789438576.html

египет

шарм-эш-шейх

россия

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египет, шарм-эш-шейх, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), tez tour, ifly