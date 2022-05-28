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Правительство разрешило свободно реализовывать товары в duty free в ЕАЭС - РИА Новости, 28.05.2022
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Правительство разрешило свободно реализовывать товары в duty free в ЕАЭС
Правительство разрешило свободно реализовывать товары в duty free в ЕАЭС - РИА Новости, 28.05.2022
Правительство разрешило свободно реализовывать товары в duty free в ЕАЭС
Правительство России одобрило снятие ограничений на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим из РФ в другие государства... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T13:54
2022-05-28T13:54
россия
экономика
евразийский экономический союз
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило снятие ограничений на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим из РФ в другие государства Евразийского экономического союза, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 380 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Уточняется, что законопроектом предусматривается внесение изменения в части снятия ограничения на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли лицам, выезжающим из Российской Федерации через воздушные пункты пропуска в другие государства - члены Евразийского экономического союза.
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россия, экономика, евразийский экономический союз, госдума рф
13:54 28.05.2022
 
Правительство разрешило свободно реализовывать товары в duty free в ЕАЭС

Правительство одобрило снятие ограничений на реализацию товаров в duty free в ЕАЭС

© РИА Новости / Вячеслав ВласенкоПервый магазин Duty Free открылся в Красноярском крае
Первый магазин Duty Free открылся в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Вячеслав Власенко
Первый магазин Duty Free открылся в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило снятие ограничений на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим из РФ в другие государства Евразийского экономического союза, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 380 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроектом предусматривается внесение изменения в части снятия ограничения на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли лицам, выезжающим из Российской Федерации через воздушные пункты пропуска в другие государства - члены Евразийского экономического союза.
Duty-free - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября 2021, 01:15
Эксперт рассказала, что не нужно покупать в duty-free
 
РоссияЭкономикаЕвразийский экономический союзГосдума РФ
 
 
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