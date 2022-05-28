https://ria.ru/20220528/eaes-1791408128.html

Правительство разрешило свободно реализовывать товары в duty free в ЕАЭС

Правительство разрешило свободно реализовывать товары в duty free в ЕАЭС - РИА Новости, 28.05.2022

Правительство разрешило свободно реализовывать товары в duty free в ЕАЭС

Правительство России одобрило снятие ограничений на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим из РФ в другие государства... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T13:54

2022-05-28T13:54

2022-05-28T13:54

россия

экономика

евразийский экономический союз

госдума рф

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило снятие ограничений на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим из РФ в другие государства Евразийского экономического союза, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 380 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Уточняется, что законопроектом предусматривается внесение изменения в части снятия ограничения на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли лицам, выезжающим из Российской Федерации через воздушные пункты пропуска в другие государства - члены Евразийского экономического союза.

https://ria.ru/20211024/dutyfree-1755902310.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, евразийский экономический союз, госдума рф