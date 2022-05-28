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В Бурятии опрокинулась иномарка с пятью школьниками - РИА Новости, 28.05.2022
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В Бурятии опрокинулась иномарка с пятью школьниками
В Бурятии опрокинулась иномарка с пятью школьниками - РИА Новости, 28.05.2022
В Бурятии опрокинулась иномарка с пятью школьниками
Пятерых подростков госпитализировали после ДТП в Еравнинском районе Бурятии, сообщил в Telegram глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T10:54
2022-05-28T10:54
происшествия
республика бурятия
алексей цыденов
дтп
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Пятерых подростков госпитализировали после ДТП в Еравнинском районе Бурятии, сообщил в Telegram глава республики Алексей Цыденов.В МВД России по Бурятии уточнили, что авария произошла рано утром в субботу в селе Исинга."По предварительным данным... произошло опрокидывание автомобиля Daihatsu Terios под управлением 17-летней школьницы. В результате опрокидывания транспортного средства водитель и четыре пассажира автомобиля (трое 17-летних и 15-летний учащиеся местной школы) госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
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происшествия, республика бурятия, алексей цыденов, дтп
10:54 28.05.2022
 
В Бурятии опрокинулась иномарка с пятью школьниками

Иномарка с пятью подростками от 15 до 17 лет опрокинулась в бурятском селе Исинга

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Пятерых подростков госпитализировали после ДТП в Еравнинском районе Бурятии, сообщил в Telegram глава республики Алексей Цыденов.
"В автомобильной аварии пострадало пять подростков, все доставлены в еравнинскую ЦРБ (центральную районную больницу - ред.) с травмами тяжелой и средней степени тяжести", - написал он.
В МВД России по Бурятии уточнили, что авария произошла рано утром в субботу в селе Исинга.
"По предварительным данным... произошло опрокидывание автомобиля Daihatsu Terios под управлением 17-летней школьницы. В результате опрокидывания транспортного средства водитель и четыре пассажира автомобиля (трое 17-летних и 15-летний учащиеся местной школы) госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияРеспублика БурятияАлексей ЦыденовДТП
 
 
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