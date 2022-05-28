https://ria.ru/20220528/dtp-1791377932.html
В Бурятии опрокинулась иномарка с пятью школьниками
В Бурятии опрокинулась иномарка с пятью школьниками - РИА Новости, 28.05.2022
В Бурятии опрокинулась иномарка с пятью школьниками
Пятерых подростков госпитализировали после ДТП в Еравнинском районе Бурятии, сообщил в Telegram глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T10:54
2022-05-28T10:54
2022-05-28T10:54
происшествия
республика бурятия
алексей цыденов
дтп
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Пятерых подростков госпитализировали после ДТП в Еравнинском районе Бурятии, сообщил в Telegram глава республики Алексей Цыденов.В МВД России по Бурятии уточнили, что авария произошла рано утром в субботу в селе Исинга."По предварительным данным... произошло опрокидывание автомобиля Daihatsu Terios под управлением 17-летней школьницы. В результате опрокидывания транспортного средства водитель и четыре пассажира автомобиля (трое 17-летних и 15-летний учащиеся местной школы) госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
республика бурятия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия, алексей цыденов, дтп
В Бурятии опрокинулась иномарка с пятью школьниками
Иномарка с пятью подростками от 15 до 17 лет опрокинулась в бурятском селе Исинга