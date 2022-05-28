https://ria.ru/20220528/dtp-1791377932.html

В Бурятии опрокинулась иномарка с пятью школьниками

В Бурятии опрокинулась иномарка с пятью школьниками - РИА Новости, 28.05.2022

В Бурятии опрокинулась иномарка с пятью школьниками

Пятерых подростков госпитализировали после ДТП в Еравнинском районе Бурятии, сообщил в Telegram глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T10:54

2022-05-28T10:54

2022-05-28T10:54

происшествия

республика бурятия

алексей цыденов

дтп

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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Пятерых подростков госпитализировали после ДТП в Еравнинском районе Бурятии, сообщил в Telegram глава республики Алексей Цыденов.В МВД России по Бурятии уточнили, что авария произошла рано утром в субботу в селе Исинга."По предварительным данным... произошло опрокидывание автомобиля Daihatsu Terios под управлением 17-летней школьницы. В результате опрокидывания транспортного средства водитель и четыре пассажира автомобиля (трое 17-летних и 15-летний учащиеся местной школы) госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика бурятия, алексей цыденов, дтп