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В Москве пройдет последняя весенняя промывка дорог с шампунем - РИА Новости, 28.05.2022
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В Москве пройдет последняя весенняя промывка дорог с шампунем
В Москве пройдет последняя весенняя промывка дорог с шампунем - РИА Новости, 28.05.2022
В Москве пройдет последняя весенняя промывка дорог с шампунем
Четвертая в этом году и последняя весной промывка дорог с шампунем пройдет в субботу в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T12:01
2022-05-28T12:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Четвертая в этом году и последняя весной промывка дорог с шампунем пройдет в субботу в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой.Бирюков добавил, что в недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
12:01 28.05.2022
 
В Москве пройдет последняя весенняя промывка дорог с шампунем

Заммэра Бирюков: последняя весенняя промывка дорог с шампунем пройдет в субботу в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПромывка моющим средством дорог и тротуаров в Москве
Промывка моющим средством дорог и тротуаров в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Четвертая в этом году и последняя весной промывка дорог с шампунем пройдет в субботу в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Техника приступит к работе в 13.00", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой.
Бирюков добавил, что в недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.
Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
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