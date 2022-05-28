https://ria.ru/20220528/dorogi-1791390342.html

В Москве пройдет последняя весенняя промывка дорог с шампунем

В Москве пройдет последняя весенняя промывка дорог с шампунем - РИА Новости, 28.05.2022

В Москве пройдет последняя весенняя промывка дорог с шампунем

Четвертая в этом году и последняя весной промывка дорог с шампунем пройдет в субботу в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T12:01

2022-05-28T12:01

2022-05-28T12:01

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Четвертая в этом году и последняя весной промывка дорог с шампунем пройдет в субботу в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой.Бирюков добавил, что в недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

https://realty.ria.ru/20220401/moskva-1781248758.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков