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В ЛНР сообщили о повышении числа пострадавших при обстреле Сватово

В ЛНР сообщили о повышении числа пострадавших при обстреле Сватово - РИА Новости, 28.05.2022

В ЛНР сообщили о повышении числа пострадавших при обстреле Сватово

Число пострадавших при обстреле Сватово украинскими войсками, использовавшими "Точку-У", в пятницу выросло до 23, в том числе пострадали пятеро детей, одному из РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T09:42

2022-05-28T09:42

2022-05-28T09:51

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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Сватово украинскими войсками, использовавшими "Точку-У", в пятницу выросло до 23, в том числе пострадали пятеро детей, одному из них два месяца, сообщила генпрокуратура ЛНР.Накануне ведомство заявило, что украинские силовики нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по Сватову. Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска выпустили три ракеты, все три были сбиты ПВО. Сообщалось о двух погибших и 15 раненых."Следователи генеральной прокуратуры зафиксировали результаты обстрела пгт. Сватово вооруженными формированиями Украины, использовавшими тактический ракетный комплекс "Точка-У". Установлено, что в результате обстрела погибли два местных жителя, 23 получили ранения, из них пять детей, в том числе двухмесячный ребенок", - сообщило ведомство в Telegram-канале.Кроме этого, повреждены три легковых автомобиля, объекты гражданской инфраструктуры.Следователями генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), ст. 440 УК ЛНР (геноцид).

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в мире, украина, лнр, россия, луганская народная республика, сватово