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В ЛНР сообщили о повышении числа пострадавших при обстреле Сватово - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/donbass-1791369919.html
В ЛНР сообщили о повышении числа пострадавших при обстреле Сватово
В ЛНР сообщили о повышении числа пострадавших при обстреле Сватово - РИА Новости, 28.05.2022
В ЛНР сообщили о повышении числа пострадавших при обстреле Сватово
Число пострадавших при обстреле Сватово украинскими войсками, использовавшими "Точку-У", в пятницу выросло до 23, в том числе пострадали пятеро детей, одному из РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T09:42
2022-05-28T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
лнр
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луганская народная республика
сватово
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Сватово украинскими войсками, использовавшими "Точку-У", в пятницу выросло до 23, в том числе пострадали пятеро детей, одному из них два месяца, сообщила генпрокуратура ЛНР.Накануне ведомство заявило, что украинские силовики нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по Сватову. Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска выпустили три ракеты, все три были сбиты ПВО. Сообщалось о двух погибших и 15 раненых."Следователи генеральной прокуратуры зафиксировали результаты обстрела пгт. Сватово вооруженными формированиями Украины, использовавшими тактический ракетный комплекс "Точка-У". Установлено, что в результате обстрела погибли два местных жителя, 23 получили ранения, из них пять детей, в том числе двухмесячный ребенок", - сообщило ведомство в Telegram-канале.Кроме этого, повреждены три легковых автомобиля, объекты гражданской инфраструктуры.Следователями генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), ст. 440 УК ЛНР (геноцид).
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в мире, украина, лнр, россия, луганская народная республика, сватово
09:42 28.05.2022 (обновлено: 09:51 28.05.2022)
 
В ЛНР сообщили о повышении числа пострадавших при обстреле Сватово

Генпрокуратура ЛНР: число пострадавших при обстреле Сватово в пятницу выросло до 23

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоенные ЛНР
Военные ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Сватово украинскими войсками, использовавшими "Точку-У", в пятницу выросло до 23, в том числе пострадали пятеро детей, одному из них два месяца, сообщила генпрокуратура ЛНР.
Накануне ведомство заявило, что украинские силовики нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по Сватову. Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска выпустили три ракеты, все три были сбиты ПВО. Сообщалось о двух погибших и 15 раненых.
"Следователи генеральной прокуратуры зафиксировали результаты обстрела пгт. Сватово вооруженными формированиями Украины, использовавшими тактический ракетный комплекс "Точка-У". Установлено, что в результате обстрела погибли два местных жителя, 23 получили ранения, из них пять детей, в том числе двухмесячный ребенок", - сообщило ведомство в Telegram-канале.
Кроме этого, повреждены три легковых автомобиля, объекты гражданской инфраструктуры.
Следователями генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), ст. 440 УК ЛНР (геноцид).
Лагерь украинских беженцев в Ростовской области, 2014 год. - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 18:15Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Максима БлиноваСмерть, дети, старики и женщины в подвалах, руины на месте домов, люди, бегущие в неизвестность от войны и бомбежек — в этой фотоленте собрана часть фотосвидетельств геноцида мирного населения Донбасса, собранных фотографом РИА Новости Максимом Блиновым.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛНРРоссияЛуганская Народная РеспубликаСватово
 
 
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