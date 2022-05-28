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Бухарестский мирный договор (1812)

Бухарестский мирный договор (1812) - РИА Новости, 28.05.2022

Бухарестский мирный договор (1812)

28 мая (16 мая по старому стилю) 1812 года был подписан Бухарестский мирный договор (Бухарестский мир), который завершил русско-турецкую войну 1806-1812 годов. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T01:36

2022-05-28T01:36

2022-05-28T01:36

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28 мая (16 мая по старому стилю) 1812 года был подписан Бухарестский мирный договор (Бухарестский мир), который завершил русско-турецкую войну 1806-1812 годов. В XVII-XIX веках произошел ряд войн между Российской и Османской империями (официальное название султанской Турции), которые велись за преобладающее влияние на Черном море и в прилегающих районах. Русско-турецкие войны 1768-1774 и 1787-1791 годов покончили с гегемонией османцев на Черном море и Балканах. К началу XIX века султану перестали подчиняться многие районы Албании, Болгарии, Западной и Центральной Анатолии (азиатская часть Турции). Надеясь взять реванш за поражение в предыдущих войнах, Османская империя при поддержке французского императора Наполеона I в 1806 году развязала очередную русско-турецкую войну. Она воспользовалась тем, что Россия в это время вела русско-прусско-французскую войну (1806-1807) и русско-персидскую войну (1804-1813). Повод к военным действиям дали нарушение турецкой стороной Константинопольского союзного договора 1805 года о свободном проходе российских судов через проливы и вопреки договора 1802 года смена султаном вопреки договора 1802 года господарей княжеств Молдавии и Валахии (историческая область, расположенная на юге современной Румынии), что он мог делать только с согласия России. В ответ на это российское правительство ввело в ноябре – декабре 1806 года на территорию княжеств Молдавскую (Дунайскую) армию. 30 декабря (18 декабря) 1806 года последовало объявление войны России Османской империей. Союзницей Российской империи выступила Великобритания, флот которой предпринял ряд попыток овладеть Дарданелльскими укреплениями и побережьем Египта. Русская эскадра, прибывшая в январе 1806 года из Балтийского моря в Адриатическое море, с марта 1807 года блокировала Дарданеллы, а затем одержала победы над турецким флотом в Дарданелльском и Афонском сражениях (1807). На Балканском и Кавказском театрах военных действий русские войска также нанесли туркам ряд поражений. В августе 1807 года Российская империя заключила с Османской империей перемирие, однако весной 1809 года военные действия возобновились. На Кавказе русские войска в 1809 году овладели городами Поти и Анапа, затем городом Сухум-Кале (1810, ныне Сухум) и крепостью Ахалкалаки (1811). На Балканах русская армия заняла несколько десятков крепостей, в том числе Исакчу, Тулчу, Мачин, Измаил, Браилов, Силистрию, Рущук, Ловеч. Исход войны был решен в 1811 году разгромом турецкой армии в Рущукском сражении (в районе города Рущук, ныне Русе, Болгария), окружением и капитуляцией ее в районе Слободзеи (ныне Слобозия, Румыния). Война была выиграна.Ставшая реальной угроза вторжения Наполеона I в Россию побудила русское правительство значительно ограничить свои требования к Османской империи. Французская дипломатия прилагала все усилия, чтобы помешать заключению русско-турецкого мирного договора, но российских полководец Михаил Кутузов сумел укрепить у турок недоверие к Франции, убедив их, что угроза войны между Россией и Наполеоном миновала. Настойчивость и дипломатический талант Кутузова обеспечили ему победу в поединке с французской дипломатией: переговоры о мире, которые велись с октября 1811 года сначала в Журжеве (ныне Джурджа, Румыния), затем в Бухаресте (Румыния), завершились в мае 1812 года подписанием Бухарестского мирного договора. Это произошло за месяц до начала вторжения Наполеона в Россию.Договор был подписан в Бухаресте со стороны России главным уполномоченным Михаилом Кутузовым, со стороны Османской империи Ахмедом-пашой. Он состоял из 16 гласных и двух секретных статей. Договор установил границу между Российской и Османской империями по реке Прут (вместо Днестра), до ее впадения в реку Дунай, и затем по Килийскому гирлу Дуная до Черного моря. К России отошла Бессарабия с крепостями Хотин, Бендеры, Аккерман, Килия и Измаил. В свою очередь Российская империя обязывалась возвратить Турции Молдавию и Валахию, а также все пункты на Кавказе, завоеванные в ходе войны, – Анапу, Поти, Ахалкалаки и др. Османская империя признавала вхождение в состав России Восточной и Западной Грузии. Российской империи передавался также участок Черноморского побережья с городом Сухум. Тем самым Россия впервые получила морские базы на Кавказском побережье Черного моря. Ей предоставлялось право свободного торгового судоходства по всему течению Дуная, а военного судоходства – до устья Прута. Подтверждались привилегии (автономия в составе Османской империи) Молдавии и Валахии, полученные ими по Ясскому миру 1791/1792, завершившему русско-турецкую войну 1787-1791 годов. Российской империи не удалось добиться независимости Сербии, которой было обеспечено только внутреннее самоуправление, однако Россия в качестве гаранта получила право контроля за выполнением этого условия турецким правительством. Договор способствовал развитию освободительного движения балканских народов и обретению впоследствии Сербией полной независимости.Император Александр I ратифицировал Бухарестский мирный договор 23 июня (11 июня по старому стилю) 1812 года, за день до вторжения Наполеона I в Россию. В целом договор укрепил военно-политическое положение России. Он обеспечил нейтралитет Турции во время Отечественной войны 1812 года, тем самым обезопасив южнорусские границы. Это позволило использовать 52-х тысячную русскую Молдавскую (Дунайскую) армию в войне против Наполеона I. Основные положения Бухарестского мирного договора были подтверждены Аккерманской конвенцией между Российской и Османской империями 1826 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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