23:38 28.05.2022 (обновлено: 23:39 28.05.2022)
ВСУ выпустили по Ясиноватой еще 15 ракет из "Града"
Представительстве ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой 15 ракет из РСЗО "Град"
Дом, обстрелянный ВСУ из РСЗО "Град" в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в 23.10 мск выпустили по Ясиноватой в Донецкой народной республике еще 15 ракет из РСЗО "Град", заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об 11 обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.