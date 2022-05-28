https://ria.ru/20220528/dnr-1791481453.html

ВСУ выпустили по Ясиноватой еще 15 ракет из "Града"

ВСУ выпустили по Ясиноватой еще 15 ракет из "Града" - РИА Новости, 28.05.2022

ВСУ выпустили по Ясиноватой еще 15 ракет из "Града"

Украинские войска в 23.10 мск выпустили по Ясиноватой в Донецкой народной республике еще 15 ракет из РСЗО "Град", заявили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T23:38

2022-05-28T23:38

2022-05-28T23:39

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в 23.10 мск выпустили по Ясиноватой в Донецкой народной республике еще 15 ракет из РСЗО "Град", заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об 11 обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/spetsoperatsiya-1791380585.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк