23:19 28.05.2022 (обновлено: 23:35 28.05.2022)
Украинские военные снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУничтоженные в результате обстрелов ВСУ легковые автомобили в Куйбышевском районе Донецка
Уничтоженные в результате обстрелов ВСУ легковые автомобили в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное – населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщило о четырех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.