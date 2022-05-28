https://ria.ru/20220528/dnr-1791476646.html

Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ территорий ДНР

Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ территорий ДНР - РИА Новости, 28.05.2022

Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ территорий ДНР

Два мирных жителя пострадали в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий Донецкой народной республики, сообщает представительство РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T22:48

2022-05-28T22:48

2022-05-28T22:54

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий Донецкой народной республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) ранее освобожденной территории Республики", - говорится в сводке представительства, опубликованной в Telegram-канале.Отмечается, что от обстрелов пострадал мужчина 1977 года рождения из Мариуполя и девушка 2004 года рождения из Владимировки. Представительство добавляет, что общее число пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1398 человек, в том числе 75 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/bunty-1790923603.html

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донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк