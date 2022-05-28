https://ria.ru/20220528/dnr-1791474830.html
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 28.05.2022
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в субботу снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T22:30
2022-05-28T22:30
2022-05-28T23:50
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в субботу снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, после обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск более 2 тысяч абонентов населенных пунктов Александровка и Кременец в ДНР остались без электроснабжения.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о шести обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Град".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220528/spetsoperatsiya-1791380585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
22:30 28.05.2022 (обновлено: 23:50 28.05.2022)
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости.
Украинские войска в субботу снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает
представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным представительства, после обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск более 2 тысяч абонентов населенных пунктов Александровка и Кременец в ДНР остались без электроснабжения.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о шести обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Град".
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.