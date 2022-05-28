https://ria.ru/20220528/dnr-1791474099.html

Украинские войска вновь обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 28.05.2022

Украинские войска вновь обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в 21.10 мск вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T22:07

2022-05-28T22:07

2022-05-28T22:07

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

кировский район

донецк (днр)

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в 21.10 мск вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, по городу выпустили три ракеты из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/spetsoperatsiya-1791380585.html

кировский район

донецк (днр)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, кировский район, донецк (днр), украина, сцкк