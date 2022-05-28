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Украинские войска вновь обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 28.05.2022
Украинские войска вновь обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 21.10 мск вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T22:07
2022-05-28T22:07
2022-05-28T22:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
кировский район
донецк (днр)
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в 21.10 мск вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, по городу выпустили три ракеты из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, кировский район, донецк (днр), украина, сцкк
Украинские войска вновь обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости.
Украинские войска в 21.10 мск вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает
представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram канале представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, по городу выпустили три ракеты из РСЗО "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.