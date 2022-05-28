21:38 28.05.2022 (обновлено: 21:46 28.05.2022)
В Бахмуте в ДНР иностранные наемники разместились в детских учреждениях
Минобороны: иностранные наемники разместились в детских учреждениях в Бахмуте ДНР
© РИА НовостиУкраинские националисты и военные переоборудовали под воинскую часть школу-интернат
© РИА Новости
Украинские националисты и военные переоборудовали под воинскую часть школу-интернат. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска и иностранные наемники разместились в детском саду и школе в населенном пункте Бахмут ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Бахмуте Донецкой Народной Республики в детском саду № 49 и школе № 18 дислоцированы подразделения ВСУ и иностранные наемники, а на подступах к зданиям развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки", - сказал Мизинцев.
Кроме того, сообщил генерал, в Лисичанске Луганской Народной Республики в горном техникуме оборудован опорный пункт ВСУ, в подвале размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории – тяжелое вооружение.
В Славянске Донецкой Народной Республики, отметил Мизинцев, в зданиях школ № 14 и 20 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО. В помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.
Также, по данным начальника НЦУО, в Карловке Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинскими неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
Он добавил, что "все это происходит при молчаливом согласии "одурманенных" русофобскими настроениями стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режимам".