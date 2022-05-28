https://ria.ru/20220528/dnr-1791470945.html

В Бахмуте в ДНР иностранные наемники разместились в детских учреждениях

В Бахмуте в ДНР иностранные наемники разместились в детских учреждениях - РИА Новости, 28.05.2022

В Бахмуте в ДНР иностранные наемники разместились в детских учреждениях

Украинские войска и иностранные наемники разместились в детском саду и школе в населенном пункте Бахмут ДНР, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T21:38

2022-05-28T21:38

2022-05-28T21:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

славянск

вооруженные силы украины

национальный центр управления обороной рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска и иностранные наемники разместились в детском саду и школе в населенном пункте Бахмут ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, сообщил генерал, в Лисичанске Луганской Народной Республики в горном техникуме оборудован опорный пункт ВСУ, в подвале размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории – тяжелое вооружение.В Славянске Донецкой Народной Республики, отметил Мизинцев, в зданиях школ № 14 и 20 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО. В помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.Также, по данным начальника НЦУО, в Карловке Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинскими неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.Он добавил, что "все это происходит при молчаливом согласии "одурманенных" русофобскими настроениями стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режимам".

https://ria.ru/20220528/spetsoperatsiya-1791380585.html

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Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, славянск, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф, ситуация в днр и лнр