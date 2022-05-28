Рейтинг@Mail.ru
В Бахмуте в ДНР иностранные наемники разместились в детских учреждениях - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/dnr-1791470945.html
В Бахмуте в ДНР иностранные наемники разместились в детских учреждениях
В Бахмуте в ДНР иностранные наемники разместились в детских учреждениях - РИА Новости, 28.05.2022
В Бахмуте в ДНР иностранные наемники разместились в детских учреждениях
Украинские войска и иностранные наемники разместились в детском саду и школе в населенном пункте Бахмут ДНР, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T21:38
2022-05-28T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
славянск
вооруженные силы украины
национальный центр управления обороной рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789644693_2:0:2530:1422_1920x0_80_0_0_c2c5ffc87b8c8e5773a504322cefd662.png
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска и иностранные наемники разместились в детском саду и школе в населенном пункте Бахмут ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, сообщил генерал, в Лисичанске Луганской Народной Республики в горном техникуме оборудован опорный пункт ВСУ, в подвале размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории – тяжелое вооружение.В Славянске Донецкой Народной Республики, отметил Мизинцев, в зданиях школ № 14 и 20 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО. В помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.Также, по данным начальника НЦУО, в Карловке Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинскими неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.Он добавил, что "все это происходит при молчаливом согласии "одурманенных" русофобскими настроениями стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режимам".
https://ria.ru/20220528/spetsoperatsiya-1791380585.html
донецкая народная республика
славянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789644693_318:0:2214:1422_1920x0_80_0_0_04b5fce9dec90acdee65bb6461dcf9b2.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, славянск, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф, ситуация в днр и лнр
21:38 28.05.2022 (обновлено: 21:46 28.05.2022)
 
В Бахмуте в ДНР иностранные наемники разместились в детских учреждениях

Минобороны: иностранные наемники разместились в детских учреждениях в Бахмуте ДНР

© РИА НовостиУкраинские националисты и военные переоборудовали под воинскую часть школу-интернат
Украинские националисты и военные переоборудовали под воинскую часть школу-интернат
© РИА Новости
Украинские националисты и военные переоборудовали под воинскую часть школу-интернат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска и иностранные наемники разместились в детском саду и школе в населенном пункте Бахмут ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Бахмуте Донецкой Народной Республики в детском саду № 49 и школе № 18 дислоцированы подразделения ВСУ и иностранные наемники, а на подступах к зданиям развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки", - сказал Мизинцев.
Кроме того, сообщил генерал, в Лисичанске Луганской Народной Республики в горном техникуме оборудован опорный пункт ВСУ, в подвале размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории – тяжелое вооружение.
В Славянске Донецкой Народной Республики, отметил Мизинцев, в зданиях школ № 14 и 20 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО. В помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.
Также, по данным начальника НЦУО, в Карловке Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинскими неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2022
Он добавил, что "все это происходит при молчаливом согласии "одурманенных" русофобскими настроениями стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режимам".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСлавянскВооруженные силы УкраиныНациональный центр управления обороной РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала