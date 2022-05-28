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Пятеро военнослужащих ДНР погибли за сутки, еще 23 получили ранения - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/dnr-1791466339.html
Пятеро военнослужащих ДНР погибли за сутки, еще 23 получили ранения
Пятеро военнослужащих ДНР погибли за сутки, еще 23 получили ранения - РИА Новости, 28.05.2022
Пятеро военнослужащих ДНР погибли за сутки, еще 23 получили ранения
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что пятеро военнослужащих ДНР погибли за сутки, еще 23 пострадали. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T20:45
2022-05-28T20:45
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что пятеро военнослужащих ДНР погибли за сутки, еще 23 пострадали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
украина
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, донбасс
20:45 28.05.2022
 
Пятеро военнослужащих ДНР погибли за сутки, еще 23 получили ранения

Народная милиция ДНР: пятеро военнослужащих республики погибли, еще 23 получили ранения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что пятеро военнослужащих ДНР погибли за сутки, еще 23 пострадали.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пять защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 23 получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2022
 
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