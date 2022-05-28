https://ria.ru/20220528/dividendy-1791452015.html
"Совкомфлот" не получит дивиденды за 2021 год
"Совкомфлот" не получит дивиденды за 2021 год - РИА Новости, 28.05.2022
"Совкомфлот" не получит дивиденды за 2021 год
Правительство РФ распорядилось не предусматривать акционерам российской судоходной компании "Совкомфлот" дивиденды за 2021 год, документ опубликован на портале... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T18:58
2022-05-28T18:58
2022-05-28T19:06
экономика
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федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
правительство рф
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство РФ распорядилось не предусматривать акционерам российской судоходной компании "Совкомфлот" дивиденды за 2021 год, документ опубликован на портале правовой информации."Минфину России, Минтрансу России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров и в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Современный коммерческий флот" при рассмотрении вопроса повестки дня о размере дивидендов по акциям указанного акционерного общества и порядке их выплаты по итогам его деятельности за 2021 год не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20220528/byudzhet-1791431225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), правительство рф, министерство финансов рф (минфин россии), министерство транспорта рф (минтранс россии)
18:58 28.05.2022 (обновлено: 19:06 28.05.2022)
"Совкомфлот" не получит дивиденды за 2021 год
Правительство решило не предусматривать акционерам "Совкомфлота" дивиденды за 2021 год