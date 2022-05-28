https://ria.ru/20220528/dividendy-1791452015.html

"Совкомфлот" не получит дивиденды за 2021 год

"Совкомфлот" не получит дивиденды за 2021 год - РИА Новости, 28.05.2022

"Совкомфлот" не получит дивиденды за 2021 год

Правительство РФ распорядилось не предусматривать акционерам российской судоходной компании "Совкомфлот" дивиденды за 2021 год, документ опубликован на портале... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T18:58

2022-05-28T18:58

2022-05-28T19:06

экономика

россия

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

правительство рф

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство РФ распорядилось не предусматривать акционерам российской судоходной компании "Совкомфлот" дивиденды за 2021 год, документ опубликован на портале правовой информации."Минфину России, Минтрансу России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров и в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Современный коммерческий флот" при рассмотрении вопроса повестки дня о размере дивидендов по акциям указанного акционерного общества и порядке их выплаты по итогам его деятельности за 2021 год не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20220528/byudzhet-1791431225.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), правительство рф, министерство финансов рф (минфин россии), министерство транспорта рф (минтранс россии)