https://ria.ru/20220528/deputaty-1791482371.html

Немецких депутатов возмутил "бардак" с поставками оружия Украине

Немецких депутатов возмутил "бардак" с поставками оружия Украине - РИА Новости, 28.05.2022

Немецких депутатов возмутил "бардак" с поставками оружия Украине

Несколько депутатов бундестага резко отреагировали на слова статс-секретаря Минобороны Германии Зимтье Меллер о единой позиции федерального правительства и... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T23:53

2022-05-28T23:53

2022-05-28T23:53

в мире

кристина ламбрехт

украина

нато

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Несколько депутатов бундестага резко отреагировали на слова статс-секретаря Минобороны Германии Зимтье Меллер о единой позиции федерального правительства и союзников по НАТО не поставлять БМП и танки западного образца на Украину, сообщил RedaktionsNetzwerk Deutschland.Ранее dpa и Die Zeit написали, что в НАТО существуют некие "секретные" неформальные договоренности об отказе поставлять Киеву некоторые виды вооружений. При этом министры обороны Чехии и Словакии Яна Чернохова и Ярослав Надь опровергли данную информацию, а официальный представитель НАТО в комментарии Bild заявил, что окончательное решение о поставках военной помощи принимается каждой страной самостоятельно.После того как Меллер озвучила позицию Берлина, в немецких СМИ разразился скандал. Некоторые политики также заявили, что в немецком оборонном ведомстве царит хаос.Так, заместитель председателя партийной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Иоганн Вадерфуль подчеркнул, что подобные слова тянут на "настоящий скандал", а произнести их мог либо некомпетентный, либо неосведомленный человек. В интервью Bild политик констатировал: "В министерстве обороны под руководством Кристины Ламбрехт царит настоящий хаос".Депутат от партии "Союз 90/Зеленые" Сара Нанни также нелицеприятно отозвалась о заявлении Меллер, подчеркнув, что подобные слова вызывают "раздражение и удивление".На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791422531.html

https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791468048.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, кристина ламбрехт, украина, нато, германия