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СК возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/delo-1791379730.html
СК возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск
СК возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск - РИА Новости, 28.05.2022
СК возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск
Следственный комитет РФ возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса,... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:01
2022-05-28T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, в период с 22 по 27 мая эти военнослужащие отдавали приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в ряде городов Донбасса. В результате обстрелов восемь мирных жителей погибли, 35 получили ранения. Были повреждены 145 домов, детские сады, детская поликлиника, здание больницы и спорткомплекс."В СК России возбуждены еще семь уголовных дел по признакам преступления... жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220528/kherson-1791361375.html
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донецкая народная республика
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в мире, россия, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
11:01 28.05.2022
 
СК возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск

СК возбудил семь уголовных дел против командиров ВСУ, причастных к военным преступлениям

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета России работают на территории населенного пункта Счастье в ЛНР
Сотрудники Следственного комитета России работают на территории населенного пункта Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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Сотрудники Следственного комитета России работают на территории населенного пункта Счастье в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в период с 22 по 27 мая эти военнослужащие отдавали приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в ряде городов Донбасса. В результате обстрелов восемь мирных жителей погибли, 35 получили ранения. Были повреждены 145 домов, детские сады, детская поликлиника, здание больницы и спорткомплекс.
Последствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
08:10Специальная военная операция на Украине
В Херсоне начали расследование преступлений украинских боевиков
СК России возбуждены еще семь уголовных дел по признакам преступления... жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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