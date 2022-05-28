https://ria.ru/20220528/delo-1791379730.html
СК возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск
СК возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск - РИА Новости, 28.05.2022
СК возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск
Следственный комитет РФ возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса,... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:01
2022-05-28T11:01
2022-05-28T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786621869_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_4da298adb3d449905804bc24ffe1c16b.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, в период с 22 по 27 мая эти военнослужащие отдавали приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в ряде городов Донбасса. В результате обстрелов восемь мирных жителей погибли, 35 получили ранения. Были повреждены 145 домов, детские сады, детская поликлиника, здание больницы и спорткомплекс."В СК России возбуждены еще семь уголовных дел по признакам преступления... жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220528/kherson-1791361375.html
россия
донбасс
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786621869_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_df953ef19cf8ddbfc759dc2109ada98e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
СК возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск
СК возбудил семь уголовных дел против командиров ВСУ, причастных к военным преступлениям