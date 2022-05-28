https://ria.ru/20220528/delo-1791379730.html

СК возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск

СК возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск - РИА Новости, 28.05.2022

СК возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск

Следственный комитет РФ возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса,... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T11:01

2022-05-28T11:01

2022-05-28T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще семь уголовных дел против командиров украинских войск, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, в период с 22 по 27 мая эти военнослужащие отдавали приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в ряде городов Донбасса. В результате обстрелов восемь мирных жителей погибли, 35 получили ранения. Были повреждены 145 домов, детские сады, детская поликлиника, здание больницы и спорткомплекс."В СК России возбуждены еще семь уголовных дел по признакам преступления... жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/kherson-1791361375.html

россия

донбасс

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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