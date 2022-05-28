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Глава Бурятии: аэропорт Улан-Батора может стать авиахабом для россиян - РИА Новости, 28.05.2022
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Туризм
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Глава Бурятии: аэропорт Улан-Батора может стать авиахабом для россиян
Глава Бурятии: аэропорт Улан-Батора может стать авиахабом для россиян - РИА Новости, 28.05.2022
Глава Бурятии: аэропорт Улан-Батора может стать авиахабом для россиян
Аэропорт в Улан-Баторе может стать авиахабом для жителей России, выезжающих за рубеж, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T06:11
2022-05-28T06:11
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улан-батор
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россия
авиасообщение
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КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. Аэропорт в Улан-Баторе может стать авиахабом для жителей России, выезжающих за рубеж, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов."Очень перспективным направлением сотрудничества России и Монголии на сегодня являются логистика и транспорт. Улан-Батор может стать выходом для российских авиакомпаний и жителей не только в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в другие государства", — сказал Цыденов.Он отметил, что сейчас новые возможности также открывает автомобильное и железнодорожное сообщение с Монголией."Поскольку сейчас экономика России разворачивается на Восток, то взаимодействие со странами АТР и выход на другие государства через восточное направление становится актуальным", — пояснил глава Бурятии.
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улан-батор, монголия, россия, авиасообщение, аэропорт, новости - туризм, туризм, туристы
06:11 28.05.2022
 
Глава Бурятии: аэропорт Улан-Батора может стать авиахабом для россиян

Глава Бурятии: аэропорт Улан-Батора может стать авиахабом для россиян, выезжающих за рубеж

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. Аэропорт в Улан-Баторе может стать авиахабом для жителей России, выезжающих за рубеж, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
"Очень перспективным направлением сотрудничества России и Монголии на сегодня являются логистика и транспорт. Улан-Батор может стать выходом для российских авиакомпаний и жителей не только в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в другие государства", — сказал Цыденов.
Он отметил, что сейчас новые возможности также открывает автомобильное и железнодорожное сообщение с Монголией.
"Поскольку сейчас экономика России разворачивается на Восток, то взаимодействие со странами АТР и выход на другие государства через восточное направление становится актуальным", — пояснил глава Бурятии.
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