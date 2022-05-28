https://ria.ru/20220528/buryatiya-1791179667.html

Глава Бурятии: аэропорт Улан-Батора может стать авиахабом для россиян

Глава Бурятии: аэропорт Улан-Батора может стать авиахабом для россиян - РИА Новости, 28.05.2022

Глава Бурятии: аэропорт Улан-Батора может стать авиахабом для россиян

Аэропорт в Улан-Баторе может стать авиахабом для жителей России, выезжающих за рубеж, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T06:11

2022-05-28T06:11

2022-05-28T06:11

туризм

улан-батор

монголия

россия

авиасообщение

аэропорт

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg

КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. Аэропорт в Улан-Баторе может стать авиахабом для жителей России, выезжающих за рубеж, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов."Очень перспективным направлением сотрудничества России и Монголии на сегодня являются логистика и транспорт. Улан-Батор может стать выходом для российских авиакомпаний и жителей не только в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в другие государства", — сказал Цыденов.Он отметил, что сейчас новые возможности также открывает автомобильное и железнодорожное сообщение с Монголией."Поскольку сейчас экономика России разворачивается на Восток, то взаимодействие со странами АТР и выход на другие государства через восточное направление становится актуальным", — пояснил глава Бурятии.

https://ria.ru/20220527/reysy-1791085104.html

улан-батор

монголия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

улан-батор, монголия, россия, авиасообщение, аэропорт, новости - туризм, туризм, туристы