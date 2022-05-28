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Макрон и Шольц заявили Путину о необходимости снятия блокады с Одессы - РИА Новости, 28.05.2022
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Макрон и Шольц заявили Путину о необходимости снятия блокады с Одессы
Макрон и Шольц заявили Путину о необходимости снятия блокады с Одессы - РИА Новости, 28.05.2022
Макрон и Шольц заявили Путину о необходимости снятия блокады с Одессы
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T17:07
2022-05-28T17:07
в мире
украина
одесса
владимир путин
эммануэль макрон
олаф шольц
франция
германия
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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза украинского зерна, сообщил Елисейский дворец.В субботу состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине."Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Путиным настаивали на срочной необходимости снятия блокады с Одессы, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю и избежать мирового продовольственного кризиса", - говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонных переговоров.Отмечается, что президент Франции и канцлер ФРГ приняли к сведению обещание президента России предоставить судам доступ в украинский порт для вывоза зерна, если он будет предварительно разминирован.
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в мире, украина, одесса, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, франция, германия
17:07 28.05.2022
 
Макрон и Шольц заявили Путину о необходимости снятия блокады с Одессы

Макрон и Шольц заявили Путину о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза зерна

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПорт Одессы
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза украинского зерна, сообщил Елисейский дворец.
В субботу состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.
"Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Путиным настаивали на срочной необходимости снятия блокады с Одессы, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю и избежать мирового продовольственного кризиса", - говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонных переговоров.
Отмечается, что президент Франции и канцлер ФРГ приняли к сведению обещание президента России предоставить судам доступ в украинский порт для вывоза зерна, если он будет предварительно разминирован.
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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В миреУкраинаОдессаВладимир ПутинЭммануэль МакронОлаф ШольцФранцияГермания
 
 
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