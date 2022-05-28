https://ria.ru/20220528/blokada-1791434655.html

Макрон и Шольц заявили Путину о необходимости снятия блокады с Одессы

Макрон и Шольц заявили Путину о необходимости снятия блокады с Одессы - РИА Новости, 28.05.2022

Макрон и Шольц заявили Путину о необходимости снятия блокады с Одессы

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T17:07

2022-05-28T17:07

2022-05-28T17:07

в мире

украина

одесса

владимир путин

эммануэль макрон

олаф шольц

франция

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571622339_0:83:3347:1965_1920x0_80_0_0_bad43469c6d283916485439626c056a8.jpg

ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза украинского зерна, сообщил Елисейский дворец.В субботу состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине."Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Путиным настаивали на срочной необходимости снятия блокады с Одессы, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю и избежать мирового продовольственного кризиса", - говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонных переговоров.Отмечается, что президент Франции и канцлер ФРГ приняли к сведению обещание президента России предоставить судам доступ в украинский порт для вывоза зерна, если он будет предварительно разминирован.

https://ria.ru/20220528/peregovory-1791421198.html

украина

одесса

франция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, одесса, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, франция, германия