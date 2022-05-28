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Комиссия СФ и ГД будет обсуждать информацию о биолабораториях США в Нигерии
Комиссия СФ и ГД будет обсуждать информацию о биолабораториях США в Нигерии - РИА Новости, 28.05.2022
Комиссия СФ и ГД будет обсуждать информацию о биолабораториях США в Нигерии
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине намерена обсудить информацию Минобороны об американских лабораториях в... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T17:38
2022-05-28T17:38
2022-05-28T17:39
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине намерена обсудить информацию Минобороны об американских лабораториях в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, заявил РИА Новости в субботу сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Начальник войск радиационной, химической и биозащиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что оспа обезьян была занесена из Нигерии, где работает как минимум четыре американских биолаборатории."Комиссия намерена обсудить информацию Минобороны о возможной причастности биолабораторий США к появлению обезьяньей оспы", - сказал политик.По словам Косачева, "информация Минобороны, как и всегда, содержательная и заслуживает всемерного внимания".
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в мире, россия, игорь кириллов, сша, нигерия
17:38 28.05.2022 (обновлено: 17:39 28.05.2022)
Комиссия СФ и ГД будет обсуждать информацию о биолабораториях США в Нигерии
Косачев: комиссия СФ и ГД будет обсуждать информацию о биолабораториях США в Нигерии