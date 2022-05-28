https://ria.ru/20220528/belgorod-1791454761.html

Мальчика из Белгорода, приветствующего военных, посвятили в юнармейцы

Мальчика из Белгорода, приветствующего военных, посвятили в юнармейцы - РИА Новости, 28.05.2022

Мальчика из Белгорода, приветствующего военных, посвятили в юнармейцы

Начальник главного штаба всероссийского движения "Юнармия" Никита Нагорный торжественно посвятил в члены движения восьмилетнего мальчика из Белгородской области РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T19:12

2022-05-28T19:12

2022-05-28T19:12

общество

луганская народная республика

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Начальник главного штаба всероссийского движения "Юнармия" Никита Нагорный торжественно посвятил в члены движения восьмилетнего мальчика из Белгородской области Лешу Павличенко, который приветствует колонны военной техники и участников специальной военной операции, торжественная церемония прошла в субботу в рамках форума "Юнармия ZA", сообщили в пресс-службе движения."Я хочу, чтобы военным было хорошо. Они же далеко от дома, им грустно. Я делаю их счастливыми", - объясняет свой поступок мальчик-волонтер.Юнармейцу также выразили благодарность от Донецкой и Луганской народных республик за его волонтерскую работу.Родной поселок мальчика, Веселая Лопань, находится рядом с границей. Каждый день он по несколько раз выбегает из дома, чтобы приветствовать военных. На поддержку военнослужащих мальчика вдохновил разговор с родителями. Выполнению воинского приветствия Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран. Короткое видео с Лешиным поздравлением военных на 9 Мая за сутки посмотрели больше миллиона человек.

https://ria.ru/20220526/mariupol-1790799208.html

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общество, луганская народная республика