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Байден на год освободил поставки стали из Украины от повышенных пошлин
Байден на год освободил поставки стали из Украины от повышенных пошлин - РИА Новости, 28.05.2022
Байден на год освободил поставки стали из Украины от повышенных пошлин
Президент США Джо Байден объявил, что на год освобождает от пошлины в 25% украинскую сталь и изделия из нее, которые завозятся на американский рынок. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T20:15
2022-05-28T20:15
2022-05-28T20:15
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил, что на год освобождает от пошлины в 25% украинскую сталь и изделия из нее, которые завозятся на американский рынок.Протекционистская мера применяется к поставкам из Украины и многих других стран в соответствии с указом, который в 2018 году подписал тогдашний президент Дональд Трамп."Я пришел к заключению приостановить тарифы, предусмотренные прокламацией 9705 в отношении импорта стали и стальных изделий из Украины сроком на один год", - говорится в постановлении Байдена.Он напомнил, что на долю Украины в 2021 году приходилось менее 1% стального импорта США, и спрогнозировал, что в условиях конфликта с Россией производство и поставки будут еще ниже."В то же время сталелитейная промышленности исторически важна для Украины. США и Украина заинтересованы в ее сохранении в качестве одной из экономических опор восстановления страны", - сказано в заявлении Байдена.Американский президент дал поручение министерству торговли отслеживать положение дел на американском рынке и в украинской сталелитейной промышленности и информировать его о необходимости отмены льгот или, наоборот, их продления.О намерении отменить экспортные тарифы на сталь для Украины сообщило министерство торговли страны 9 мая. "Министр торговли США Джига Раймондо объявила, что США временно откажутся от 232 тарифов на украинскую сталь", - говорилось в сообщении на сайте минторга США.
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цены на нефть, дональд трамп, украина, сша, россия
Байден на год освободил поставки стали из Украины от повышенных пошлин
Президент Джо Байден на год освободил поставки стали из Украины от повышенных пошлин
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил, что на год освобождает от пошлины в 25% украинскую сталь и изделия из нее, которые завозятся на американский рынок.
Протекционистская мера применяется к поставкам из Украины
и многих других стран в соответствии с указом, который в 2018 году подписал тогдашний президент Дональд Трамп
.
"Я пришел к заключению приостановить тарифы, предусмотренные прокламацией 9705 в отношении импорта стали и стальных изделий из Украины сроком на один год", - говорится в постановлении Байдена.
Он напомнил, что на долю Украины в 2021 году приходилось менее 1% стального импорта США
, и спрогнозировал, что в условиях конфликта с Россией
производство и поставки будут еще ниже.
"В то же время сталелитейная промышленности исторически важна для Украины. США и Украина заинтересованы в ее сохранении в качестве одной из экономических опор восстановления страны", - сказано в заявлении Байдена.
Американский президент дал поручение министерству торговли отслеживать положение дел на американском рынке и в украинской сталелитейной промышленности и информировать его о необходимости отмены льгот или, наоборот, их продления.
О намерении отменить экспортные тарифы на сталь для Украины сообщило министерство торговли страны 9 мая. "Министр торговли США Джига Раймондо объявила, что США временно откажутся от 232 тарифов на украинскую сталь", - говорилось в сообщении на сайте минторга США.