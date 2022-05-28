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Байден на год освободил поставки стали из Украины от повышенных пошлин

Байден на год освободил поставки стали из Украины от повышенных пошлин - РИА Новости, 28.05.2022

Байден на год освободил поставки стали из Украины от повышенных пошлин

Президент США Джо Байден объявил, что на год освобождает от пошлины в 25% украинскую сталь и изделия из нее, которые завозятся на американский рынок. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T20:15

2022-05-28T20:15

2022-05-28T20:15

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил, что на год освобождает от пошлины в 25% украинскую сталь и изделия из нее, которые завозятся на американский рынок.Протекционистская мера применяется к поставкам из Украины и многих других стран в соответствии с указом, который в 2018 году подписал тогдашний президент Дональд Трамп."Я пришел к заключению приостановить тарифы, предусмотренные прокламацией 9705 в отношении импорта стали и стальных изделий из Украины сроком на один год", - говорится в постановлении Байдена.Он напомнил, что на долю Украины в 2021 году приходилось менее 1% стального импорта США, и спрогнозировал, что в условиях конфликта с Россией производство и поставки будут еще ниже."В то же время сталелитейная промышленности исторически важна для Украины. США и Украина заинтересованы в ее сохранении в качестве одной из экономических опор восстановления страны", - сказано в заявлении Байдена.Американский президент дал поручение министерству торговли отслеживать положение дел на американском рынке и в украинской сталелитейной промышленности и информировать его о необходимости отмены льгот или, наоборот, их продления.О намерении отменить экспортные тарифы на сталь для Украины сообщило министерство торговли страны 9 мая. "Министр торговли США Джига Раймондо объявила, что США временно откажутся от 232 тарифов на украинскую сталь", - говорилось в сообщении на сайте минторга США.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

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цены на нефть, дональд трамп, украина, сша, россия