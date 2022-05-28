Рейтинг@Mail.ru
Байден на год освободил поставки стали из Украины от повышенных пошлин - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220528/bayden-1791462497.html
Байден на год освободил поставки стали из Украины от повышенных пошлин
Байден на год освободил поставки стали из Украины от повышенных пошлин - РИА Новости, 28.05.2022
Байден на год освободил поставки стали из Украины от повышенных пошлин
Президент США Джо Байден объявил, что на год освобождает от пошлины в 25% украинскую сталь и изделия из нее, которые завозятся на американский рынок. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T20:15
2022-05-28T20:15
цены на нефть
дональд трамп
украина
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791033403_0:3:2106:1187_1920x0_80_0_0_afd2ef39d22708a37783f39bdc24a79a.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил, что на год освобождает от пошлины в 25% украинскую сталь и изделия из нее, которые завозятся на американский рынок.Протекционистская мера применяется к поставкам из Украины и многих других стран в соответствии с указом, который в 2018 году подписал тогдашний президент Дональд Трамп."Я пришел к заключению приостановить тарифы, предусмотренные прокламацией 9705 в отношении импорта стали и стальных изделий из Украины сроком на один год", - говорится в постановлении Байдена.Он напомнил, что на долю Украины в 2021 году приходилось менее 1% стального импорта США, и спрогнозировал, что в условиях конфликта с Россией производство и поставки будут еще ниже."В то же время сталелитейная промышленности исторически важна для Украины. США и Украина заинтересованы в ее сохранении в качестве одной из экономических опор восстановления страны", - сказано в заявлении Байдена.Американский президент дал поручение министерству торговли отслеживать положение дел на американском рынке и в украинской сталелитейной промышленности и информировать его о необходимости отмены льгот или, наоборот, их продления.О намерении отменить экспортные тарифы на сталь для Украины сообщило министерство торговли страны 9 мая. "Министр торговли США Джига Раймондо объявила, что США временно откажутся от 232 тарифов на украинскую сталь", - говорилось в сообщении на сайте минторга США.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791033403_0:0:2028:1521_1920x0_80_0_0_2d4bc3479454fd20af3e7f1e6441f7e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, дональд трамп, украина, сша, россия
20:15 28.05.2022
 
Байден на год освободил поставки стали из Украины от повышенных пошлин

Президент Джо Байден на год освободил поставки стали из Украины от повышенных пошлин

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил, что на год освобождает от пошлины в 25% украинскую сталь и изделия из нее, которые завозятся на американский рынок.
Протекционистская мера применяется к поставкам из Украины и многих других стран в соответствии с указом, который в 2018 году подписал тогдашний президент Дональд Трамп.
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:00
Запад культивирует ненависть всех ко всем
"Я пришел к заключению приостановить тарифы, предусмотренные прокламацией 9705 в отношении импорта стали и стальных изделий из Украины сроком на один год", - говорится в постановлении Байдена.
Он напомнил, что на долю Украины в 2021 году приходилось менее 1% стального импорта США, и спрогнозировал, что в условиях конфликта с Россией производство и поставки будут еще ниже.
"В то же время сталелитейная промышленности исторически важна для Украины. США и Украина заинтересованы в ее сохранении в качестве одной из экономических опор восстановления страны", - сказано в заявлении Байдена.
Американский президент дал поручение министерству торговли отслеживать положение дел на американском рынке и в украинской сталелитейной промышленности и информировать его о необходимости отмены льгот или, наоборот, их продления.
О намерении отменить экспортные тарифы на сталь для Украины сообщило министерство торговли страны 9 мая. "Министр торговли США Джига Раймондо объявила, что США временно откажутся от 232 тарифов на украинскую сталь", - говорилось в сообщении на сайте минторга США.
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 08:00
Киссинджер против Сороса: реалисты против глобалистов
 
Цены на нефтьДональд ТрампУкраинаСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала