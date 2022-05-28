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Байдена поймали на лжи о военном прошлом - РИА Новости, 28.05.2022
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Байдена поймали на лжи о военном прошлом
Байдена поймали на лжи о военном прошлом - РИА Новости, 28.05.2022
Байдена поймали на лжи о военном прошлом
Президент США Джо Байден приукрасил свое выступление перед выпускниками в Аннаполисе рассказом о зачислении в Военно-морскую академию, пишет New York Post. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T19:39
2022-05-28T22:07
в мире
сша
аннаполис
делавэр
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден приукрасил свое выступление перед выпускниками в Аннаполисе рассказом о зачислении в Военно-морскую академию, пишет New York Post.Накануне Байден рассказал, что в 1965 году сенатор Калеб Боггс одобрил зачисление будущего президента США в Академию, но тот отказался и выбрал Делавэрский университет. По словам Байдена, благодаря этому решению он в 1972 году смог начать свою политическую карьеру и баллотироваться против Боггса за место в сенате от штата Делавэр. В противном случае, выбрав военную академию, Байден в 1972 году все еще находился бы на действительной службе."Неизвестно, рассказывал ли Байден эту историю раньше, но она удивила даже политических обозревателей, которые освещали его многочисленные кампании и президентство. Более того, в автобиографии Байдена 2008 года "Сдержать обещания. В жизни и политике" не упоминается Военно-морская академия вовсе", — говорится в материале New York Post.Также в статье обратили внимание на то, что в 1965 году 23-летний Байден уже получил степень бакалавра в Делавэрском университете, тогда как Военно-морская академия в Аннаполисе не принимает на учебу выпускников других заведений.Автор NYP утверждает, что нынешний глава Белого дома в юности получил несколько студенческих отсрочек от призыва в армию, а позже был признан негодным к военной службе по состоянию здоровья.Байден часто прибегает к недостоверным историям из жизни, ложным или преувеличенным заявлениям, чтобы "сблизиться" с аудиторией, перед которой выступает, отмечается в тексте.
https://ria.ru/20220528/bayden-1791418307.html
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в мире, сша, аннаполис, делавэр, вооруженные силы сша, джо байден
19:39 28.05.2022 (обновлено: 22:07 28.05.2022)
 
Байдена поймали на лжи о военном прошлом

NYP: Байден соврал выпускникам о зачислении в Военно-морскую академию

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Джо Байден США приветсивует выпускников Военно-морской академии на Мемориальном стадионе морской пехоты в Аннаполисе
Президент Джо Байден США приветсивует выпускников Военно-морской академии на Мемориальном стадионе морской пехоты в Аннаполисе - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Джо Байден США приветсивует выпускников Военно-морской академии на Мемориальном стадионе морской пехоты в Аннаполисе
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден приукрасил свое выступление перед выпускниками в Аннаполисе рассказом о зачислении в Военно-морскую академию, пишет New York Post.
Накануне Байден рассказал, что в 1965 году сенатор Калеб Боггс одобрил зачисление будущего президента США в Академию, но тот отказался и выбрал Делавэрский университет. По словам Байдена, благодаря этому решению он в 1972 году смог начать свою политическую карьеру и баллотироваться против Боггса за место в сенате от штата Делавэр. В противном случае, выбрав военную академию, Байден в 1972 году все еще находился бы на действительной службе.
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"Неизвестно, рассказывал ли Байден эту историю раньше, но она удивила даже политических обозревателей, которые освещали его многочисленные кампании и президентство. Более того, в автобиографии Байдена 2008 года "Сдержать обещания. В жизни и политике" не упоминается Военно-морская академия вовсе", — говорится в материале New York Post.
Также в статье обратили внимание на то, что в 1965 году 23-летний Байден уже получил степень бакалавра в Делавэрском университете, тогда как Военно-морская академия в Аннаполисе не принимает на учебу выпускников других заведений.

"К середине 1960-х Вооруженные силы США вели активные действия во Вьетнаме. Если бы Байден учился в Академии, ему пришлось бы служить в ВМС после окончания учебы", — подчеркнул журналист.

Автор NYP утверждает, что нынешний глава Белого дома в юности получил несколько студенческих отсрочек от призыва в армию, а позже был признан негодным к военной службе по состоянию здоровья.
Байден часто прибегает к недостоверным историям из жизни, ложным или преувеличенным заявлениям, чтобы "сблизиться" с аудиторией, перед которой выступает, отмечается в тексте.
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