https://ria.ru/20220528/bayden-1791458172.html

Байдена поймали на лжи о военном прошлом

Байдена поймали на лжи о военном прошлом - РИА Новости, 28.05.2022

Байдена поймали на лжи о военном прошлом

Президент США Джо Байден приукрасил свое выступление перед выпускниками в Аннаполисе рассказом о зачислении в Военно-морскую академию, пишет New York Post. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T19:39

2022-05-28T19:39

2022-05-28T22:07

в мире

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден приукрасил свое выступление перед выпускниками в Аннаполисе рассказом о зачислении в Военно-морскую академию, пишет New York Post.Накануне Байден рассказал, что в 1965 году сенатор Калеб Боггс одобрил зачисление будущего президента США в Академию, но тот отказался и выбрал Делавэрский университет. По словам Байдена, благодаря этому решению он в 1972 году смог начать свою политическую карьеру и баллотироваться против Боггса за место в сенате от штата Делавэр. В противном случае, выбрав военную академию, Байден в 1972 году все еще находился бы на действительной службе."Неизвестно, рассказывал ли Байден эту историю раньше, но она удивила даже политических обозревателей, которые освещали его многочисленные кампании и президентство. Более того, в автобиографии Байдена 2008 года "Сдержать обещания. В жизни и политике" не упоминается Военно-морская академия вовсе", — говорится в материале New York Post.Также в статье обратили внимание на то, что в 1965 году 23-летний Байден уже получил степень бакалавра в Делавэрском университете, тогда как Военно-морская академия в Аннаполисе не принимает на учебу выпускников других заведений.Автор NYP утверждает, что нынешний глава Белого дома в юности получил несколько студенческих отсрочек от призыва в армию, а позже был признан негодным к военной службе по состоянию здоровья.Байден часто прибегает к недостоверным историям из жизни, ложным или преувеличенным заявлениям, чтобы "сблизиться" с аудиторией, перед которой выступает, отмечается в тексте.

https://ria.ru/20220528/bayden-1791418307.html

https://ria.ru/20220528/bayden-1791365841.html

сша

аннаполис

делавэр

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, аннаполис, делавэр, вооруженные силы сша, джо байден