https://ria.ru/20220528/bayden-1791418307.html
Байден перепугал американцев, назвав неожиданного союзника Украины
Байден перепугал американцев, назвав неожиданного союзника Украины - РИА Новости, 28.05.2022
Байден перепугал американцев, назвав неожиданного союзника Украины
Американцы в Twitter усомнились в профессиональной компетенции президента США Джо Байдена после ошибочного высказывания про антироссийские санкции. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T15:19
2022-05-28T15:19
2022-05-28T15:19
в мире
сша
украина
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791033403_0:3:2106:1187_1920x0_80_0_0_afd2ef39d22708a37783f39bdc24a79a.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американцы в Twitter усомнились в профессиональной компетенции президента США Джо Байдена после ошибочного высказывания про антироссийские санкции.Накануне Байден, выступая перед выпускниками военно-морской академии в Аннаполисе, упомянул Северную Корею среди стран, которые присоединились к санкциям против России из-за событий на Украине."Да он понятия не имеет, что творится в мире", — заявил один из комментаторов."Забывчивость и спутанность сознания нормальны для его возраста. Ненормально, что никто не проверил его перед выборами", — добавил другой."Он перепутал Иран с Украиной, теперь Южную Корею с Северной. Как этому человеку вообще позволили стать президентом?" — написал пользователь."Возможно, это уловка, чтобы отвлечь наше внимание от настоящих проблем", — выдвинули в комментариях теорию.В отличие от Южной Кореи, КНДР, сама находящаяся под жесткими американскими санкциями, не участвует в возглавляемой США кампании давления на Россию.Ранее глава Соединенных Штатов оговорился в выступлении перед конгрессом, назвав украинцев иранцами.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ria.ru/20220528/bayden-1791365841.html
https://ria.ru/20220525/kitay-1790441431.html
https://ria.ru/20220522/bayden-1789943265.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791033403_0:0:2028:1521_1920x0_80_0_0_2d4bc3479454fd20af3e7f1e6441f7e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, джо байден
Байден перепугал американцев, назвав неожиданного союзника Украины
Американцы испугались за Байдена после его слов о санкциях КНДР против России
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американцы в Twitter усомнились в профессиональной компетенции президента США Джо Байдена после ошибочного высказывания про антироссийские санкции.
Накануне Байден, выступая перед выпускниками военно-морской академии в Аннаполисе
, упомянул Северную Корею среди стран, которые присоединились к санкциям против России
из-за событий на Украине
.
"Да он понятия не имеет, что творится в мире", — заявил один из комментаторов.
"Забывчивость и спутанность сознания нормальны для его возраста. Ненормально, что никто не проверил его перед выборами", — добавил другой.
"Он перепутал Иран
с Украиной, теперь Южную Корею
с Северной. Как этому человеку вообще позволили стать президентом?" — написал пользователь.
"Когда я была маленькой, мне говорили, что любой может стать президентом! Теперь я в этом убедилась лично!" — пошутили в ответ.
"Возможно, это уловка, чтобы отвлечь наше внимание от настоящих проблем", — выдвинули в комментариях теорию.
В отличие от Южной Кореи, КНДР, сама находящаяся под жесткими американскими санкциями, не участвует в возглавляемой США
кампании давления на Россию.
Ранее глава Соединенных Штатов оговорился в выступлении перед конгрессом, назвав украинцев иранцами.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США.