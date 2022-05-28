https://ria.ru/20220528/bayden-1791418307.html

Байден перепугал американцев, назвав неожиданного союзника Украины

Байден перепугал американцев, назвав неожиданного союзника Украины - РИА Новости, 28.05.2022

Байден перепугал американцев, назвав неожиданного союзника Украины

Американцы в Twitter усомнились в профессиональной компетенции президента США Джо Байдена после ошибочного высказывания про антироссийские санкции. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T15:19

2022-05-28T15:19

2022-05-28T15:19

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сша

украина

джо байден

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американцы в Twitter усомнились в профессиональной компетенции президента США Джо Байдена после ошибочного высказывания про антироссийские санкции.Накануне Байден, выступая перед выпускниками военно-морской академии в Аннаполисе, упомянул Северную Корею среди стран, которые присоединились к санкциям против России из-за событий на Украине."Да он понятия не имеет, что творится в мире", — заявил один из комментаторов."Забывчивость и спутанность сознания нормальны для его возраста. Ненормально, что никто не проверил его перед выборами", — добавил другой."Он перепутал Иран с Украиной, теперь Южную Корею с Северной. Как этому человеку вообще позволили стать президентом?" — написал пользователь."Возможно, это уловка, чтобы отвлечь наше внимание от настоящих проблем", — выдвинули в комментариях теорию.В отличие от Южной Кореи, КНДР, сама находящаяся под жесткими американскими санкциями, не участвует в возглавляемой США кампании давления на Россию.Ранее глава Соединенных Штатов оговорился в выступлении перед конгрессом, назвав украинцев иранцами.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20220528/bayden-1791365841.html

https://ria.ru/20220525/kitay-1790441431.html

https://ria.ru/20220522/bayden-1789943265.html

сша

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, украина, джо байден