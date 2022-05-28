09:18 28.05.2022 (обновлено: 16:29 28.05.2022)
"Клоун". В США возмутились странной репликой Байдена, сказанной шепотом
Читатели NYP раскритиковали речь Байдена перед выпускниками Военно-морской академии
© AP Photo / Susan WalshПрезидент Джо Байден США приветствует выпускников Военно-морской академии на Мемориальном стадионе морской пехоты в Аннаполисе
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Джо Байден США приветствует выпускников Военно-морской академии на Мемориальном стадионе морской пехоты в Аннаполисе
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели газеты The New York Post раскритиковали речь президента США Джо Байдена перед выпускниками Военно-морской академии 27 мая.
Поводом для возмущения стало то, что Байден шепотом решил напомнить американцам, что он главнокомандующий.
Поводом для возмущения стало то, что Байден шепотом решил напомнить американцам, что он главнокомандующий.
"Если ты должен напоминать людям, что ты главнокомандующий, то на самом деле это не так", — возмутился John Stewart.
"Байден должен находиться в круглосуточном лечебном учреждении", — написала LisaLisaLisa.
"Все американцы должны прошептать, что Байден наш главнокомандующий, из-за явного унижения и стыда говорить это вслух", — поддержал JintYank61.
"Весь мир сегодня снова будет смеяться над нами — он должен шептать все слова, которые не может выговорить, тогда мы не будем слышать его оговорки", — заявила Diane Trudeau.
"Байден должен находиться в круглосуточном лечебном учреждении", — написала LisaLisaLisa.
"Все американцы должны прошептать, что Байден наш главнокомандующий, из-за явного унижения и стыда говорить это вслух", — поддержал JintYank61.
"Весь мир сегодня снова будет смеяться над нами — он должен шептать все слова, которые не может выговорить, тогда мы не будем слышать его оговорки", — заявила Diane Trudeau.
"Правительство США посылает клоуна, такого как Байден, бормотать чушь и фантазии", — резюмировал Deplorable.
Президент США регулярно попадает в неловкие ситуации. Так, он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию, а также не смог с первого раза правильно произнести фамилию российского лидера Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал "парнем с противоположной стороны", так как забыл его имя.
Президент США регулярно попадает в неловкие ситуации. Так, он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию, а также не смог с первого раза правильно произнести фамилию российского лидера Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал "парнем с противоположной стороны", так как забыл его имя.