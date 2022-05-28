https://ria.ru/20220528/bayden-1791365841.html

"Клоун". В США возмутились странной репликой Байдена, сказанной шепотом

"Клоун". В США возмутились странной репликой Байдена, сказанной шепотом - РИА Новости, 28.05.2022

"Клоун". В США возмутились странной репликой Байдена, сказанной шепотом

Читатели газеты The New York Post раскритиковали речь президента США Джо Байдена перед выпускниками Военно-морской академии 27 мая. Поводом для возмущения стало РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T09:18

2022-05-28T09:18

2022-05-28T16:29

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели газеты The New York Post раскритиковали речь президента США Джо Байдена перед выпускниками Военно-морской академии 27 мая. Поводом для возмущения стало то, что Байден шепотом решил напомнить американцам, что он главнокомандующий. "Если ты должен напоминать людям, что ты главнокомандующий, то на самом деле это не так", — возмутился John Stewart. "Байден должен находиться в круглосуточном лечебном учреждении", — написала LisaLisaLisa."Все американцы должны прошептать, что Байден наш главнокомандующий, из-за явного унижения и стыда говорить это вслух", — поддержал JintYank61."Весь мир сегодня снова будет смеяться над нами — он должен шептать все слова, которые не может выговорить, тогда мы не будем слышать его оговорки", — заявила Diane Trudeau. "Правительство США посылает клоуна, такого как Байден, бормотать чушь и фантазии", — резюмировал Deplorable.Президент США регулярно попадает в неловкие ситуации. Так, он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию, а также не смог с первого раза правильно произнести фамилию российского лидера Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал "парнем с противоположной стороны", так как забыл его имя.

https://ria.ru/20220525/bayden-1790729413.html

https://ria.ru/20220525/bayden-1790679476.html

сша

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, джо байден