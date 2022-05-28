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В США рассказали, как Байден обманул американцев - РИА Новости, 28.05.2022
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В США рассказали, как Байден обманул американцев
В США рассказали, как Байден обманул американцев - РИА Новости, 28.05.2022
В США рассказали, как Байден обманул американцев
Президент США Джо Байден и его администрация вводят граждан в заблуждение о ситуации с резким ростом цен на бензин в стране, заявила обозреватель American... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T05:09
2022-05-28T10:38
сша
в мире
джо байден
сандра фридманн
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден и его администрация вводят граждан в заблуждение о ситуации с резким ростом цен на бензин в стране, заявила обозреватель American Thinker Сандра Фридеман.Она указал на личную ответственность американского лидера за проблему с доступностью топлива для населения.Эксперт подчеркнула, что администрация Байдена отказывается отменить введенные меры и облегчить положение американских налогоплательщиков. По ее мнению, бурение нефтяных скважин и добыча черного золота на территории США противоречат "зеленой повестке дня" главы государства и его окружения."Они лгут об этом. "Мы выдали больше договоров аренды нефтеносных участков!" — кричат они, игнорируя факт, что без разрешений на бурение и отмены запретительных природоохранных норм эти договоры аренды не стоят ни гроша. Без разрешений производители нефти не могут бурить. Если в добыче нефти в Америке следовать всем установленным правилам, то ее стоимость станет непомерно высокой. Бурение новых скважин не будет приносить никакой прибыли", — указала Фридеман.Кроме того, она отметила, что более дорогая перевозка добытой нефти исключительно фурами, а не через трубопроводы, также негативно влияет на американскую экономику.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220527/terakt-1791007388.html
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сша, в мире, джо байден, сандра фридманн
05:09 28.05.2022 (обновлено: 10:38 28.05.2022)
 
В США рассказали, как Байден обманул американцев

Обозреватель AT Фридеманн: Байден врет американцам о ситуации с ростом цен на бензин

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден и его администрация вводят граждан в заблуждение о ситуации с резким ростом цен на бензин в стране, заявила обозреватель American Thinker Сандра Фридеман.
Она указал на личную ответственность американского лидера за проблему с доступностью топлива для населения.

"Повышенные цены на бензин — прямой результат того, что Джо Байден в первый же день в своей должности президента объявил об остановке в Америке бурения новых скважин, отказе от увеличения добычи нефти и от реализации проекта трубопровода XL", — написала Фридеман.

Эксперт подчеркнула, что администрация Байдена отказывается отменить введенные меры и облегчить положение американских налогоплательщиков. По ее мнению, бурение нефтяных скважин и добыча черного золота на территории США противоречат "зеленой повестке дня" главы государства и его окружения.
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"Они лгут об этом. "Мы выдали больше договоров аренды нефтеносных участков!" — кричат они, игнорируя факт, что без разрешений на бурение и отмены запретительных природоохранных норм эти договоры аренды не стоят ни гроша. Без разрешений производители нефти не могут бурить. Если в добыче нефти в Америке следовать всем установленным правилам, то ее стоимость станет непомерно высокой. Бурение новых скважин не будет приносить никакой прибыли", — указала Фридеман.
Кроме того, она отметила, что более дорогая перевозка добытой нефти исключительно фурами, а не через трубопроводы, также негативно влияет на американскую экономику.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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