https://ria.ru/20220528/bayden-1791356876.html

В США рассказали, как Байден обманул американцев

В США рассказали, как Байден обманул американцев - РИА Новости, 28.05.2022

В США рассказали, как Байден обманул американцев

Президент США Джо Байден и его администрация вводят граждан в заблуждение о ситуации с резким ростом цен на бензин в стране, заявила обозреватель American... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T05:09

2022-05-28T05:09

2022-05-28T10:38

сша

в мире

джо байден

сандра фридманн

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден и его администрация вводят граждан в заблуждение о ситуации с резким ростом цен на бензин в стране, заявила обозреватель American Thinker Сандра Фридеман.Она указал на личную ответственность американского лидера за проблему с доступностью топлива для населения.Эксперт подчеркнула, что администрация Байдена отказывается отменить введенные меры и облегчить положение американских налогоплательщиков. По ее мнению, бурение нефтяных скважин и добыча черного золота на территории США противоречат "зеленой повестке дня" главы государства и его окружения."Они лгут об этом. "Мы выдали больше договоров аренды нефтеносных участков!" — кричат они, игнорируя факт, что без разрешений на бурение и отмены запретительных природоохранных норм эти договоры аренды не стоят ни гроша. Без разрешений производители нефти не могут бурить. Если в добыче нефти в Америке следовать всем установленным правилам, то ее стоимость станет непомерно высокой. Бурение новых скважин не будет приносить никакой прибыли", — указала Фридеман.Кроме того, она отметила, что более дорогая перевозка добытой нефти исключительно фурами, а не через трубопроводы, также негативно влияет на американскую экономику.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220527/terakt-1791007388.html

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сша, в мире, джо байден, сандра фридманн