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Financial Times: в Британии из-за роста цен могут закрыться все бассейны
Financial Times: в Британии из-за роста цен могут закрыться все бассейны - РИА Новости, 28.05.2022
Financial Times: в Британии из-за роста цен могут закрыться все бассейны
Бассейны в Великобритании рискуют закрыться из-за долгов и энергокризиса, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T05:04
2022-05-28T05:04
2022-05-28T11:42
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Бассейны в Великобритании рискуют закрыться из-за долгов и энергокризиса, пишет газета Financial Times.Плавание — самый популярный вид физической активности у британцев. Однако еще до пандемии COVID-19 один из крупнейших операторов отрасли Swim England опубликовал отчет, согласно которому около половины из четырех тысяч бассейнов в Британии закроется к 2030 году из-за изношенности инфраструктуры и нецелесообразности ремонта.Теперь к проблемам, которые возникли в результате локдаунов, добавился рост цен на электроэнергию. "По мере накопления долгов после пандемии и роста цен на энергию на 100-150% со времен 2019 года, число закрытых бассейнов, вероятно, сильно вырастет", — сказала руководитель компании Swim England Джейн Никерсон."Быть закрытым рискует буквально любой бассейн", — добавила она.Опрошенные газетой операторы намерены ограничивать объем предоставляемых услуг, сокращать персонал и снижать температуру воды в бассейнах. Тем не менее они считают, что подобные меры не могут поменять ситуацию к лучшему коренным образом.
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в мире, великобритания, коронавирус covid-19
05:04 28.05.2022 (обновлено: 11:42 28.05.2022)
Financial Times: в Британии из-за роста цен могут закрыться все бассейны
Financial Times: Британия рискует остаться без бассейнов из-за цен на электроэнергию
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
Бассейны в Великобритании рискуют закрыться из-за долгов и энергокризиса, пишет
газета Financial Times.
Плавание — самый популярный вид физической активности у британцев. Однако еще до пандемии COVID-19
один из крупнейших операторов отрасли Swim England опубликовал отчет, согласно которому около половины из четырех тысяч бассейнов в Британии закроется к 2030 году из-за изношенности инфраструктуры и нецелесообразности ремонта.
Теперь к проблемам, которые возникли в результате локдаунов, добавился рост цен на электроэнергию. "По мере накопления долгов после пандемии и роста цен на энергию на 100-150% со времен 2019 года, число закрытых бассейнов, вероятно, сильно вырастет", — сказала руководитель компании Swim England Джейн Никерсон.
"Быть закрытым рискует буквально любой бассейн", — добавила она.
Опрошенные газетой операторы намерены ограничивать объем предоставляемых услуг, сокращать персонал и снижать температуру воды в бассейнах. Тем не менее они считают, что подобные меры не могут поменять ситуацию к лучшему коренным образом.