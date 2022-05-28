https://ria.ru/20220528/azovstal-1791435618.html

Макрон и Шольц попросили Путина освободить сдавшихся боевиков с "Азовстали"

Макрон и Шольц попросили Путина освободить сдавшихся боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 28.05.2022

Макрон и Шольц попросили Путина освободить сдавшихся боевиков с "Азовстали"

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц попросили в телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина освободить 2500 бойцов с завода РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T17:17

2022-05-28T17:17

2022-05-28T17:28

специальная военная операция на украине

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франция

владимир путин

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц попросили в телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина освободить 2500 бойцов с завода "Азовсталь" в Мариуполе, которые сдались в плен, сообщили в Елисейском дворце.В субботу состоялся телефонный разговор Путина с Макроном и Шольцем. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине."Президент Республики и канцлер Германии призвали к освобождению около 2500 защитников "Азовстали", взятых в плен российскими войсками", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.Минобороны РФ 20 мая сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/miny-1790794234.html

https://ria.ru/20220526/azov-1790962924.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, германия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, азовсталь, мариуполь