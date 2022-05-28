https://ria.ru/20220528/avstriya-1791430643.html
В Австрии украинцы устроили массовую драку с таксистами
В Австрии украинцы устроили массовую драку с таксистами - РИА Новости, 28.05.2022
В Австрии украинцы устроили массовую драку с таксистами
В центре Вены произошла массовая драка между мужчинами на машинах с украинскими номерами и местными таксистами, сообщила австрийская газета Osterreich. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T16:43
2022-05-28T16:43
2022-05-28T16:55
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В центре Вены произошла массовая драка между мужчинами на машинах с украинскими номерами и местными таксистами, сообщила австрийская газета Osterreich."Инцидент произошел недалеко от отеля "Бристоль" в среду около полудня, — говорится в статье.В распоряжении газеты оказалось видео совершенного нападения. На кадрах заметно, как группа мужчин жестоко избивает двух таксистов, а затем садится в автомобили с украинскими номерами и скрывается с места преступления.В материале утверждается, что шокированные прохожие оказали первую помощь пострадавшим таксистам и вызвали полицию. В ходе драки оба австрийца получили травмы. Один из потерпевших потерял сознание и был доставлен в больницу с подозрением на серьезную травму головы.Полиция разыскивает гражданина Украины, отмечает Osterreich. Причиной драки, предположительно, стал спор о парковке.
https://ria.ru/20220426/paskha-1785484413.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, австрия, вена
16:43 28.05.2022 (обновлено: 16:55 28.05.2022)
В Австрии украинцы устроили массовую драку с таксистами
Osterreich: в Вене толпа украинцев подралась с таксистами за парковочное место