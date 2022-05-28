https://ria.ru/20220528/avstriya-1791430643.html

В Австрии украинцы устроили массовую драку с таксистами

В Австрии украинцы устроили массовую драку с таксистами - РИА Новости, 28.05.2022

В Австрии украинцы устроили массовую драку с таксистами

В центре Вены произошла массовая драка между мужчинами на машинах с украинскими номерами и местными таксистами, сообщила австрийская газета Osterreich. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T16:43

2022-05-28T16:43

2022-05-28T16:55

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В центре Вены произошла массовая драка между мужчинами на машинах с украинскими номерами и местными таксистами, сообщила австрийская газета Osterreich."Инцидент произошел недалеко от отеля "Бристоль" в среду около полудня, — говорится в статье.В распоряжении газеты оказалось видео совершенного нападения. На кадрах заметно, как группа мужчин жестоко избивает двух таксистов, а затем садится в автомобили с украинскими номерами и скрывается с места преступления.В материале утверждается, что шокированные прохожие оказали первую помощь пострадавшим таксистам и вызвали полицию. В ходе драки оба австрийца получили травмы. Один из потерпевших потерял сознание и был доставлен в больницу с подозрением на серьезную травму головы.Полиция разыскивает гражданина Украины, отмечает Osterreich. Причиной драки, предположительно, стал спор о парковке.

https://ria.ru/20220426/paskha-1785484413.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/ukraintsy-1786245689.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, австрия, вена