https://ria.ru/20220527/zony-1791017515.html

Киев прикрывал скупку и разорение детских курортных зон под Херсоном

Киев прикрывал скупку и разорение детских курортных зон под Херсоном - РИА Новости, 27.05.2022

Киев прикрывал скупку и разорение детских курортных зон под Херсоном

Частные компании под прикрытием киевских властей скупали по сильно заниженным ценам детские пансионаты в Скадовском районе Херсонской области и разоряли их... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T07:35

2022-05-27T07:35

2022-05-27T07:37

специальная военная операция на украине

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татьяна калиновская

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СКАДОВСК (Херсонская область), 27 мая — РИА Новости. Частные компании под прикрытием киевских властей скупали по сильно заниженным ценам детские пансионаты в Скадовском районе Херсонской области и разоряли их полностью, заявила РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Скадовского района Татьяна Калиновская."До 2014 года тут был прекрасный оздоровительный комплекс с вместимостью до четырехсот детей. Из организации из Ровно под эгидой народного депутата Украины приехали и оценили все это имущество в 54 тысячи гривен (около 150 тысяч рублей). Вы понимаете, что за такую сумму даже ларек нельзя купить. Они все поставили на баланс своей компании, все шло через Киев. И так несколько баз", — рассказала Калиновская.По ее словам, почти все захваченные незаконным путем базы сегодня стоят заброшенные, в том числе и в наиболее популярных районах Скадовска в селах Красном и Лазурном. "Надо создать реестр всех объектов, национализировать — и там мы уже будем смотреть. Мы готовы к привлечению инвесторов сюда для развития нашей рекреационной зоны", — отметила замглавы администрации.Калиновская добавила, что Скадовск имеет статус детского курорта с октября 2010 года. По закону Украины сюда каждый год должны были приходить начисления для уборки пляжей и благоустройства туристической инфраструктуры. "Но никто нам никаких денег не давал для развития курортной зоны", — сказала она.

https://ria.ru/20220527/sotsfond-1791017214.html

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украина, в мире, татьяна калиновская, херсонская область , киев