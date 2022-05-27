07:35 27.05.2022 (обновлено: 07:37 27.05.2022)
Киев прикрывал скупку и разорение детских курортных зон под Херсоном
Власти Скадовского района: Киев прикрывал скупку и разорение курортных зон под Херсоном
© AP PhotoВоеннослужащий и местные жители в Херсоне
© AP Photo
Военнослужащий и местные жители в Херсоне. Архивное фото
СКАДОВСК (Херсонская область), 27 мая — РИА Новости. Частные компании под прикрытием киевских властей скупали по сильно заниженным ценам детские пансионаты в Скадовском районе Херсонской области и разоряли их полностью, заявила РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Скадовского района Татьяна Калиновская.
"До 2014 года тут был прекрасный оздоровительный комплекс с вместимостью до четырехсот детей. Из организации из Ровно под эгидой народного депутата Украины приехали и оценили все это имущество в 54 тысячи гривен (около 150 тысяч рублей). Вы понимаете, что за такую сумму даже ларек нельзя купить. Они все поставили на баланс своей компании, все шло через Киев. И так несколько баз", — рассказала Калиновская.
По ее словам, почти все захваченные незаконным путем базы сегодня стоят заброшенные, в том числе и в наиболее популярных районах Скадовска в селах Красном и Лазурном. "Надо создать реестр всех объектов, национализировать — и там мы уже будем смотреть. Мы готовы к привлечению инвесторов сюда для развития нашей рекреационной зоны", — отметила замглавы администрации.
Калиновская добавила, что Скадовск имеет статус детского курорта с октября 2010 года. По закону Украины сюда каждый год должны были приходить начисления для уборки пляжей и благоустройства туристической инфраструктуры. "Но никто нам никаких денег не давал для развития курортной зоны", — сказала она.