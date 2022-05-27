https://ria.ru/20220527/zhivotnye-1791318927.html

В Мелитополь привезли гуманитарную помощь для животных

В Мелитополь привезли гуманитарную помощь для животных - РИА Новости, 27.05.2022

В Мелитополь привезли гуманитарную помощь для животных

Гуманитарную помощь для животных привезли в Мелитополь на территорию Свято-Пантелеймоновского храма, ее встретила российская рок-певица Юлия Чичерина, которая... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:48

2022-05-27T20:48

2022-05-27T21:43

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 27 мая – РИА Новости. Гуманитарную помощь для животных привезли в Мелитополь на территорию Свято-Пантелеймоновского храма, ее встретила российская рок-певица Юлия Чичерина, которая помогает брошенным животным, передает корреспондент РИА Новости.Помощь была собрана и доставлена организациями "Команда возможностей", "Зоодруг" и общественным деятелем Еленой Шаройкиной."Я с большим уважением отношусь к людям, которые в столь трудные времена не забывают о братьях наших меньших. Огромная им благодарность и низкий поклон. Именно забота о тех, кто слабее нас, делает нас людьми, дерзайте, шлите корма", - сказала Чичерина РИА Новости.Певица, которая сама постоянно помогает животным на освобожденных территориях, пришла на выдачу гуманитарной помощи с Рексом, бельгийской овчаркой из Донецка. "Это он меня спас, мы спасаем друг друга. Животные всегда платят нам благодарностью, они нас лечат, у владельцев собак никогда не бывает инфарктов", - поделилась певица.В дальнейшем помощь будет распределена между мелитопольцами, которые выхаживают бездомных животных или содержат большое количество собак и кошек, рассказала Татьяна, руководитель клуба "Леопольд и Рэкс"."У людей нет денег, работы и они не могут содержать животных. Люди себя накормить не могут. Мы будем контролировать, чтобы корм ушел по назначению. Мне очень приятно, что люди нас поддерживают и уже второй раз пришла данная помощь. Особое спасибо за ветеринарные препараты", - заявила глава клуба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220526/belgorod-1790932649.html

https://ria.ru/20220409/progulka-1782633248.html

россия

украина

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разгрузка гуманитарной помощи для животных в Мелитополе Гуманитарную помощь для животных привезли в Мелитополь на территорию Свято-Пантелеймоновского храма, ее встретила российская рок-певица Юлия Чичерина, которая помогает брошенным животным. Помощь была собрана и доставлена организациями "Команда возможностей", "Зоодруг" и общественным деятелем Еленой Шаройкиной. 2022-05-27T20:48 true PT1M09S

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в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, донецк (днр), ситуация в днр и лнр