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Порт Скадовска может уже осенью начать отгрузку зерна, сообщили власти - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/zerno-1791018434.html
Порт Скадовска может уже осенью начать отгрузку зерна, сообщили власти
Порт Скадовска может уже осенью начать отгрузку зерна, сообщили власти - РИА Новости, 27.05.2022
Порт Скадовска может уже осенью начать отгрузку зерна, сообщили власти
Порт Скадовска в Херсонской области, имевший большой потенциал, был разрушен при украинской власти, но его работоспособность планируют восстановить к осени —... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T07:43
2022-05-27T07:43
специальная военная операция на украине
ссср
россия
грузия
в мире
херсонская область
сергей швайко
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СКАДОВСК (Херсонская область), 26 мая — РИА Новости. Порт Скадовска в Херсонской области, имевший большой потенциал, был разрушен при украинской власти, но его работоспособность планируют восстановить к осени — тогда будет возможно отгрузка зерна, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Скадовского района Сергей Швайко.По словам главы района, работа порта давала большее количество рабочих мест. На территории работала дизельная электростанция, которая могла использоваться как альтернативный источник питания при авариях на основной линии электропередач. Также был построен элеватор, работали рыболовное хозяйство и завод по производству консервов."Зерно поставляли морским путем не только в СССР и Россию, но и в страны дальнего зарубежья. Вывозили пшеницу и рис. Осенью — знаменитые херсонские арбузы. Здесь весь Крым и ряд стран, включая Грузию, загружались песком. Краны работали круглосуточно", — добавил Швайко.Собеседник агентства отметил, что работа морской гавани быстро сошла на нет с приходом украинской власти. Постепенно прекратилось и пассажирское судоходство между Скадовском, городами Крыма и Турцией."Все ушло на металлолом. Исчезли краны, рельсовые пути. Было судоходство … все было продано в течение нескольких лет. Порт потом перестал существовать как порт", — рассказал Швайко.
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ссср, россия, грузия, в мире, херсонская область , сергей швайко
07:43 27.05.2022
 
Порт Скадовска может уже осенью начать отгрузку зерна, сообщили власти

Власти: порт Скадовска в Херсонской области может уже осенью начать отгрузку зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПшеницы на полях
Пшеницы на полях - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СКАДОВСК (Херсонская область), 26 мая — РИА Новости. Порт Скадовска в Херсонской области, имевший большой потенциал, был разрушен при украинской власти, но его работоспособность планируют восстановить к осени — тогда будет возможно отгрузка зерна, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Скадовского района Сергей Швайко.

"Мы его доведем до ума. Все, что у нас не работает, мы починим и приведем в готовность. С осени уже можно будет загружать зерно и отправлять его", — сказал Швайко.

По словам главы района, работа порта давала большее количество рабочих мест. На территории работала дизельная электростанция, которая могла использоваться как альтернативный источник питания при авариях на основной линии электропередач. Также был построен элеватор, работали рыболовное хозяйство и завод по производству консервов.
"Зерно поставляли морским путем не только в СССР и Россию, но и в страны дальнего зарубежья. Вывозили пшеницу и рис. Осенью — знаменитые херсонские арбузы. Здесь весь Крым и ряд стран, включая Грузию, загружались песком. Краны работали круглосуточно", — добавил Швайко.
Собеседник агентства отметил, что работа морской гавани быстро сошла на нет с приходом украинской власти. Постепенно прекратилось и пассажирское судоходство между Скадовском, городами Крыма и Турцией.
"Все ушло на металлолом. Исчезли краны, рельсовые пути. Было судоходство … все было продано в течение нескольких лет. Порт потом перестал существовать как порт", — рассказал Швайко.
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