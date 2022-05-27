https://ria.ru/20220527/zemlya-1791138669.html

В Приамурье потерявшие дома в паводок смогут использовать землю под огороды

В Приамурье потерявшие дома в паводок смогут использовать землю под огороды - РИА Новости, 27.05.2022

В Приамурье потерявшие дома в паводок смогут использовать землю под огороды

Жители Амурской области, потерявшие свои дома во время паводка, смогут использовать участки, пострадавшие от подтопления, под огороды, сообщает правительство... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:40

2022-05-27T13:40

2022-05-27T13:40

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739183584_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_eba1ab2a9da71b623a621c61dea0befe.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Жители Амурской области, потерявшие свои дома во время паводка, смогут использовать участки, пострадавшие от подтопления, под огороды, сообщает правительство региона.Как уточняют власти, жители региона обращались в социальных сетях к губернатору области Василию Орлову с просьбами передать им участки, пострадавшие во время паводка."Мне в соцсетях часто задавали подобные вопросы, с похожими просьбами обращались жители к депутатам законодательного собрания. Мы проанализировали вопрос и разработали необходимые поправки. Они вступят в силу в начале июня. Люди, которые потеряли дома в наводнение, должны иметь возможность использовать свою землю под огороды. Это важно в первую очередь тем, кто всю жизнь прожил в доме на земле", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.С начала июня жители Приамурья смогут бесплатно получить в собственность участки, которые они отдали муниципалитетам взамен на выплаты на приобретение квартир, при условии, что раньше они не получали землю безвозмездно."Такое право есть не только у пострадавших от паводка в 2021 году, но и тех, кто потерял дома в наводнение 2019 года, всего более 700 участков. Для того, чтобы получить землю в собственность, нужно обратиться в муниципалитет. После оформления всех необходимых документов амурчане смогут как продать данный участок, так и передать его по наследству. Но при этом важно учитывать, что снова строить жилые дома на таких участках запрещено", - уточняет правительство региона.Если из-за повторного паводка урожай, полученный на таком участке, погибнет, решение о компенсации будет принимать в индивидуальном порядке региональная комиссия по ЧС, в прошлом году после подтопления компенсации выдавали только тем, кто потерял урожай с огородов возле жилых домов.

https://ria.ru/20220526/amurekspoforum-2022-1790864521.html

https://ria.ru/20220526/sportploschadki-1790852958.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, василий орлов (губернатор), амурская область