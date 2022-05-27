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В Приамурье потерявшие дома в паводок смогут использовать землю под огороды - РИА Новости, 27.05.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220527/zemlya-1791138669.html
В Приамурье потерявшие дома в паводок смогут использовать землю под огороды
В Приамурье потерявшие дома в паводок смогут использовать землю под огороды - РИА Новости, 27.05.2022
В Приамурье потерявшие дома в паводок смогут использовать землю под огороды
Жители Амурской области, потерявшие свои дома во время паводка, смогут использовать участки, пострадавшие от подтопления, под огороды, сообщает правительство... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:40
2022-05-27T13:40
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Жители Амурской области, потерявшие свои дома во время паводка, смогут использовать участки, пострадавшие от подтопления, под огороды, сообщает правительство региона.Как уточняют власти, жители региона обращались в социальных сетях к губернатору области Василию Орлову с просьбами передать им участки, пострадавшие во время паводка."Мне в соцсетях часто задавали подобные вопросы, с похожими просьбами обращались жители к депутатам законодательного собрания. Мы проанализировали вопрос и разработали необходимые поправки. Они вступят в силу в начале июня. Люди, которые потеряли дома в наводнение, должны иметь возможность использовать свою землю под огороды. Это важно в первую очередь тем, кто всю жизнь прожил в доме на земле", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.С начала июня жители Приамурья смогут бесплатно получить в собственность участки, которые они отдали муниципалитетам взамен на выплаты на приобретение квартир, при условии, что раньше они не получали землю безвозмездно."Такое право есть не только у пострадавших от паводка в 2021 году, но и тех, кто потерял дома в наводнение 2019 года, всего более 700 участков. Для того, чтобы получить землю в собственность, нужно обратиться в муниципалитет. После оформления всех необходимых документов амурчане смогут как продать данный участок, так и передать его по наследству. Но при этом важно учитывать, что снова строить жилые дома на таких участках запрещено", - уточняет правительство региона.Если из-за повторного паводка урожай, полученный на таком участке, погибнет, решение о компенсации будет принимать в индивидуальном порядке региональная комиссия по ЧС, в прошлом году после подтопления компенсации выдавали только тем, кто потерял урожай с огородов возле жилых домов.
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общество, василий орлов (губернатор), амурская область
13:40 27.05.2022
 
В Приамурье потерявшие дома в паводок смогут использовать землю под огороды

В Приамурье потерявшие дома во время паводка смогут использовать землю под огороды

© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкПаводок в Амурской области
Паводок в Амурской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Евгений Земцов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Жители Амурской области, потерявшие свои дома во время паводка, смогут использовать участки, пострадавшие от подтопления, под огороды, сообщает правительство региона.
Как уточняют власти, жители региона обращались в социальных сетях к губернатору области Василию Орлову с просьбами передать им участки, пострадавшие во время паводка.
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"Мне в соцсетях часто задавали подобные вопросы, с похожими просьбами обращались жители к депутатам законодательного собрания. Мы проанализировали вопрос и разработали необходимые поправки. Они вступят в силу в начале июня. Люди, которые потеряли дома в наводнение, должны иметь возможность использовать свою землю под огороды. Это важно в первую очередь тем, кто всю жизнь прожил в доме на земле", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
С начала июня жители Приамурья смогут бесплатно получить в собственность участки, которые они отдали муниципалитетам взамен на выплаты на приобретение квартир, при условии, что раньше они не получали землю безвозмездно.
"Такое право есть не только у пострадавших от паводка в 2021 году, но и тех, кто потерял дома в наводнение 2019 года, всего более 700 участков. Для того, чтобы получить землю в собственность, нужно обратиться в муниципалитет. После оформления всех необходимых документов амурчане смогут как продать данный участок, так и передать его по наследству. Но при этом важно учитывать, что снова строить жилые дома на таких участках запрещено", - уточняет правительство региона.
Если из-за повторного паводка урожай, полученный на таком участке, погибнет, решение о компенсации будет принимать в индивидуальном порядке региональная комиссия по ЧС, в прошлом году после подтопления компенсации выдавали только тем, кто потерял урожай с огородов возле жилых домов.
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