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У берегов Восточного Тимора произошло сильное землетрясение
У берегов Восточного Тимора произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 27.05.2022
У берегов Восточного Тимора произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Восточного Тимора, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T06:48
2022-05-27T06:48
2022-05-27T06:48
в мире
землетрясение
восточный тимор
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Восточного Тимора, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 02.36 по времени UTC (05.36 по мск) в 36-х километрах к юго-западу от города Лоспалос (население более 17 тысяч человек) и в 183-х километрах к западу от столицы страны Дили (население 150 тысяч человек). Очаг землетрясения залегал на глубине около 51 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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в мире, землетрясение, восточный тимор
У берегов Восточного Тимора произошло сильное землетрясение
USGS: у берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 6.1 балла
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Восточного Тимора, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 02.36 по времени UTC (05.36 по мск) в 36-х километрах к юго-западу от города Лоспалос (население более 17 тысяч человек) и в 183-х километрах к западу от столицы страны Дили (население 150 тысяч человек). Очаг землетрясения залегал на глубине около 51 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.