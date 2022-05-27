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В ДНР работают над программой по запуску завода имени Ильича и "Азовмаша"

В ДНР работают над программой по запуску завода имени Ильича и "Азовмаша" - РИА Новости, 27.05.2022

В ДНР работают над программой по запуску завода имени Ильича и "Азовмаша"

Специалисты работают над программой запуска завода имени Ильича и "Азовмаша", заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:33

2022-05-27T09:33

2022-05-27T16:17

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Специалисты работают над программой запуска завода имени Ильича и "Азовмаша", заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Продукция, производимая на этих предприятиях, в том числе, на "Азовмаше" и на заводе Ильича, востребована. Востребована она сейчас и в мире, востребована и разных регионах Российской Федерации. Поэтому задача уже стоит - эти заводы восстановить и запустить", - сказал он.По словам Пушилина, "сейчас проходит оценка повреждения, специалисты работают над программами запуска этих предприятий".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>

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донецкая народная республика

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Пушилин рассказал о работе по запуску завода имени Ильича и "Азовмаша" Специалисты работают над программой запуска завода имени Ильича и "Азовмаша", заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. 2022-05-27T09:33 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, денис пушилин, донецкая народная республика