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В Госдуме предложили направить членские взносы в ВОЗ на помощь Донбассу - РИА Новости, 27.05.2022
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В Госдуме предложили направить членские взносы в ВОЗ на помощь Донбассу
В Госдуме предложили направить членские взносы в ВОЗ на помощь Донбассу - РИА Новости, 27.05.2022
В Госдуме предложили направить членские взносы в ВОЗ на помощь Донбассу
Россия должна перестать сотрудничать с международными гуманитарными организациями, в частности, со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Красным... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T06:20
2022-05-27T06:20
петр толстой
россия
донбасс
луганская народная республика
госдума рф
воз
красный крест
москва
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия должна перестать сотрудничать с международными гуманитарными организациями, в частности, со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Красным Крестом, которые выше своих целей ставят "интересы главного политического руководства", а членские взносы направить на помощь Донбассу, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.По словам парламентария, ВОЗ и Красный Крест "перестали поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные лекарства". Как считает депутат, эти и ряд других международных гуманитарных организаций "на протяжении всех предыдущих восьми лет делали вид, что людей на Донбассе, которым нужна помощь, не существует".Депутат отметил, что вышеупомянутые организации помогают только тем регионам, где в "конечном счете выгодополучателями являются страны Запада и США". Кроме того, добавил он, "они пренебрегают своей главной миссией — помогать людям — в пользу интересов своего главного политического руководства".Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что ГД получила от МИД РФ перечень международных соглашений, которая палата, а также Совет Федерации рассмотрят на предмет их возможной денонсации. Он заявлял, что Россия уже вышла из Совета Европы, на очереди, добавлял депутат, выход из ВОЗ и ВТО, пренебрегающих обязательствами перед Россией.
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петр толстой, россия, донбасс, луганская народная республика, госдума рф, воз, красный крест, москва, султан хамзаев
06:20 27.05.2022
 
В Госдуме предложили направить членские взносы в ВОЗ на помощь Донбассу

Депутат Хамзаев предложил направить членские взносы России в ВОЗ на помощь Донбассу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Эмблема Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия должна перестать сотрудничать с международными гуманитарными организациями, в частности, со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Красным Крестом, которые выше своих целей ставят "интересы главного политического руководства", а членские взносы направить на помощь Донбассу, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
По словам парламентария, ВОЗ и Красный Крест "перестали поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные лекарства". Как считает депутат, эти и ряд других международных гуманитарных организаций "на протяжении всех предыдущих восьми лет делали вид, что людей на Донбассе, которым нужна помощь, не существует".

"Считаю, что на такой бесчеловечный шаг Россия должна перестать сотрудничать с этими организациями, а все деньги, которая РФ выделяет ВОЗ, перенаправить на адресную помощь жителям Донбасса", — заявил политик.

Депутат отметил, что вышеупомянутые организации помогают только тем регионам, где в "конечном счете выгодополучателями являются страны Запада и США". Кроме того, добавил он, "они пренебрегают своей главной миссией — помогать людям — в пользу интересов своего главного политического руководства".
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что ГД получила от МИД РФ перечень международных соглашений, которая палата, а также Совет Федерации рассмотрят на предмет их возможной денонсации. Он заявлял, что Россия уже вышла из Совета Европы, на очереди, добавлял депутат, выход из ВОЗ и ВТО, пренебрегающих обязательствами перед Россией.
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Петр ТолстойРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФВОЗКрасный КрестМоскваСултан Хамзаев
 
 
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