В Госдуме предложили направить членские взносы в ВОЗ на помощь Донбассу
Депутат Хамзаев предложил направить членские взносы России в ВОЗ на помощь Донбассу
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Эмблема Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия должна перестать сотрудничать с международными гуманитарными организациями, в частности, со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Красным Крестом, которые выше своих целей ставят "интересы главного политического руководства", а членские взносы направить на помощь Донбассу, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
По словам парламентария, ВОЗ и Красный Крест "перестали поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные лекарства". Как считает депутат, эти и ряд других международных гуманитарных организаций "на протяжении всех предыдущих восьми лет делали вид, что людей на Донбассе, которым нужна помощь, не существует".
Депутат отметил, что вышеупомянутые организации помогают только тем регионам, где в "конечном счете выгодополучателями являются страны Запада и США". Кроме того, добавил он, "они пренебрегают своей главной миссией — помогать людям — в пользу интересов своего главного политического руководства".
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что ГД получила от МИД РФ перечень международных соглашений, которая палата, а также Совет Федерации рассмотрят на предмет их возможной денонсации. Он заявлял, что Россия уже вышла из Совета Европы, на очереди, добавлял депутат, выход из ВОЗ и ВТО, пренебрегающих обязательствами перед Россией.