https://ria.ru/20220527/vsu-1791330921.html

ВСУ разместили РСЗО и "Точки-У" в зернохранилище Северска в ДНР

ВСУ разместили РСЗО и "Точки-У" в зернохранилище Северска в ДНР - РИА Новости, 27.05.2022

ВСУ разместили РСЗО и "Точки-У" в зернохранилище Северска в ДНР

Украинские националисты разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) и ракетный комплекс "Точка-У" на территории зернохранилища города Северска в ДНР,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T21:39

2022-05-27T21:39

2022-05-27T21:39

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские националисты разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) и ракетный комплекс "Точка-У" на территории зернохранилища города Северска в ДНР, провоцируя ответный огонь для обвинения России в неизбирательных ударах, сообщил глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Северске ДНР на территории зернохранилища, расположенного на пересечении улиц Толстого и Донецкой, развернут ракетный комплекс "Точка–У" и РСЗО. При этом националисты систематически обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики, провоцируя Вооруженные Силы России на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию обвинить российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры", - сообщил он.

https://ria.ru/20220527/yanukovich-1791317390.html

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