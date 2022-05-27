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Помощник Кадырова оценил ежедневные потери ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/vsu-1791240903.html
Помощник Кадырова оценил ежедневные потери ВСУ на Луганском направлении
Помощник Кадырова оценил ежедневные потери ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 27.05.2022
Помощник Кадырова оценил ежедневные потери ВСУ на Луганском направлении
Украинские силовики теряют на Луганском направлении порядка 100 бойцов ежедневно, рассказал журналистам помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:25
2022-05-27T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
луганская народная республика
чеченская республика (чечня)
россия
апти алаудинов
украина
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Украинские силовики теряют на Луганском направлении порядка 100 бойцов ежедневно, рассказал журналистам помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.Ранее Алаудинов заявил, что четверо украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен спецподразделению "Ахмат" в населенном пункте Боровское под Северодонецком, за который идут бои в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости."Сами украинцы должны осознать, что они уже заканчиваются. Они каждый день несут огромные потери, каждый день у них погибает на всей линии фронта, я могу гарантировано сказать, в день минимум до 100 человек", - рассказал Алаудинов.Взятые в плен под Северодонецком украинские силовики призвали своих мобилизованных сослуживцев сложить оружие. "Складывайте оружие, сдавайтесь в плен и все будет нормально", - военнослужащий 57-ой бригады украинских войск Василий Смоляр.
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северодонецк
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в мире, северодонецк, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), россия, апти алаудинов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:25 27.05.2022
 
Помощник Кадырова оценил ежедневные потери ВСУ на Луганском направлении

Помощник Кадырова Алаудинов оценил ежедневные потери ВСУ под Луганском в сто человек

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Луганской области. Июнь 2018
Украинские военные в Луганской области. Июнь 2018 - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Луганской области. Июнь 2018. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Украинские силовики теряют на Луганском направлении порядка 100 бойцов ежедневно, рассказал журналистам помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
Ранее Алаудинов заявил, что четверо украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен спецподразделению "Ахмат" в населенном пункте Боровское под Северодонецком, за который идут бои в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
"Сами украинцы должны осознать, что они уже заканчиваются. Они каждый день несут огромные потери, каждый день у них погибает на всей линии фронта, я могу гарантировано сказать, в день минимум до 100 человек", - рассказал Алаудинов.
Взятые в плен под Северодонецком украинские силовики призвали своих мобилизованных сослуживцев сложить оружие. "Складывайте оружие, сдавайтесь в плен и все будет нормально", - военнослужащий 57-ой бригады украинских войск Василий Смоляр.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаЧеченская республика (Чечня)РоссияАпти АлаудиновУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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