https://ria.ru/20220527/vsu-1791240903.html

Помощник Кадырова оценил ежедневные потери ВСУ на Луганском направлении

Помощник Кадырова оценил ежедневные потери ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 27.05.2022

Помощник Кадырова оценил ежедневные потери ВСУ на Луганском направлении

Украинские силовики теряют на Луганском направлении порядка 100 бойцов ежедневно, рассказал журналистам помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:25

2022-05-27T17:25

2022-05-27T17:25

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

луганская народная республика

чеченская республика (чечня)

россия

апти алаудинов

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152148/34/1521483417_0:296:5628:3462_1920x0_80_0_0_3f2d2bffdb167114754b24059847085b.jpg

ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Украинские силовики теряют на Луганском направлении порядка 100 бойцов ежедневно, рассказал журналистам помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.Ранее Алаудинов заявил, что четверо украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен спецподразделению "Ахмат" в населенном пункте Боровское под Северодонецком, за который идут бои в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости."Сами украинцы должны осознать, что они уже заканчиваются. Они каждый день несут огромные потери, каждый день у них погибает на всей линии фронта, я могу гарантировано сказать, в день минимум до 100 человек", - рассказал Алаудинов.Взятые в плен под Северодонецком украинские силовики призвали своих мобилизованных сослуживцев сложить оружие. "Складывайте оружие, сдавайтесь в плен и все будет нормально", - военнослужащий 57-ой бригады украинских войск Василий Смоляр.

https://ria.ru/20220527/severodonetsk-1791203249.html

северодонецк

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, северодонецк, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), россия, апти алаудинов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр