https://ria.ru/20220527/vsu-1791240903.html
Помощник Кадырова оценил ежедневные потери ВСУ на Луганском направлении
Помощник Кадырова оценил ежедневные потери ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 27.05.2022
Помощник Кадырова оценил ежедневные потери ВСУ на Луганском направлении
Украинские силовики теряют на Луганском направлении порядка 100 бойцов ежедневно, рассказал журналистам помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:25
2022-05-27T17:25
2022-05-27T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
луганская народная республика
чеченская республика (чечня)
россия
апти алаудинов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152148/34/1521483417_0:296:5628:3462_1920x0_80_0_0_3f2d2bffdb167114754b24059847085b.jpg
ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Украинские силовики теряют на Луганском направлении порядка 100 бойцов ежедневно, рассказал журналистам помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.Ранее Алаудинов заявил, что четверо украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен спецподразделению "Ахмат" в населенном пункте Боровское под Северодонецком, за который идут бои в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости."Сами украинцы должны осознать, что они уже заканчиваются. Они каждый день несут огромные потери, каждый день у них погибает на всей линии фронта, я могу гарантировано сказать, в день минимум до 100 человек", - рассказал Алаудинов.Взятые в плен под Северодонецком украинские силовики призвали своих мобилизованных сослуживцев сложить оружие. "Складывайте оружие, сдавайтесь в плен и все будет нормально", - военнослужащий 57-ой бригады украинских войск Василий Смоляр.
https://ria.ru/20220527/severodonetsk-1791203249.html
северодонецк
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152148/34/1521483417_311:0:5319:3756_1920x0_80_0_0_adfe2ede5cd30be411c5489f166c2abd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), россия, апти алаудинов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Помощник Кадырова оценил ежедневные потери ВСУ на Луганском направлении
Помощник Кадырова Алаудинов оценил ежедневные потери ВСУ под Луганском в сто человек