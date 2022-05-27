https://ria.ru/20220527/voz-1791343789.html

В мире выявили 650 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

В мире выявили 650 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей - РИА Новости, 27.05.2022

В мире выявили 650 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

С начала апреля в мире было выявлено 650 возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей в 33 странах, сообщила в пятницу Всемирная организация... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T23:40

2022-05-27T23:40

2022-05-27T23:40

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великобритания

южная америка

тихий океан

воз

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ЦЮРИХ, 27 мая - РИА Новости. С начала апреля в мире было выявлено 650 возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей в 33 странах, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), добавив, что оценивает риск на глобальном уровне как умеренный."С 5 апреля по 26 мая 2022 года в ВОЗ поступили сообщения о 650 вероятных случаях острого гепатита неизвестной этиологии у детей из 33 стран в пяти регионах ВОЗ. Этиология этого тяжелого острого гепатита остается неизвестной и находится в стадии расследования", - говорится в заявлении организации.По данным ВОЗ, по меньшей мере 38 заболевшим потребовалась трансплантация, 9 детей скончались.Сообщается, что на Европейский регион приходится 374 случая гепатита неизвестного происхождения, 34% из них зарегистрированы в Великобритании. Сообщения о вероятных случаях гепатита у детей поступили также из регионов Северной и Южной Америки (240), западной части Тихого океана (34), Юго-Восточной Азии (14) и Восточного Средиземноморья (5).Как отметили в организации, три четверти (75,4%) случаев заболевания приходится на возраст до 5 лет. Сообщается также, что из 63 случаев, где были представлены данные о вакцинации против коронавируса, в 53 (84,1%) дети были непривитые.Уточняется, что лабораторные исследования исключили вирусы гепатита А-Е у заболевших."В ряде случаев были обнаружены SARS-CoV-2 и/или аденовирус, хотя данные, представленные в ВОЗ, являются неполными. В последнее время в Соединенном Королевстве наблюдается рост активности аденовируса, который циркулирует совместно с SARS-CoV-2, хотя роль этих вирусов в патогенезе пока не ясна", - добавили в организации.ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как умеренный, одновременно учитывая, что объем информации о заражениях ограничен, а фактическое число случаев может быть занижено из-за недостаточного эпидемиологического надзора.

https://ria.ru/20220520/ospa-1789756378.html

https://ria.ru/20220427/gepatit-1785772045.html

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южная америка

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в мире, великобритания, южная америка, тихий океан, воз