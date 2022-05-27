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Боевики теробороны Украины продолжают размещать вооружение в жилых домах

Боевики теробороны Украины продолжают размещать вооружение в жилых домах - РИА Новости, 27.05.2022

Боевики теробороны Украины продолжают размещать вооружение в жилых домах

Боевики территориальной обороны Украины продолжают размещать тяжелое вооружение в жилых домах и учебных заведениях, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T21:37

2022-05-27T21:37

2022-05-27T21:37

в мире

владимир путин

украина

россия

краматорск

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Боевики территориальной обороны Украины продолжают размещать тяжелое вооружение в жилых домах и учебных заведениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, добавил генерал, в городе Краматорске в лицее № 65 и Краматорском центре профессионально-технического образования № 47 по улице Юбилейная подразделения вооруженных националистических формирований оборудовали опорные пункты, разместили артиллерийские орудия и РСЗО, а в помещениях под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов.В населенном пункте Казачья Лопань Харьковской области в цехах птицефабрики оборудованы склады с боеприпасами, в ангарах находится военная техника, а персонал фабрики насильно удерживается в подвале одного из административных зданий, отметил начальник НЦУО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, украина, россия, краматорск, национальный центр управления обороной рф