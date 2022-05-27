Боевики теробороны Украины продолжают размещать вооружение в жилых домах
Мизинцев: боевики теробороны Украины продолжают размещать тяжелое вооружение в жилых домах
© AP Photo / Mstyslav ChernovВоеннослужащий ВСУ в Харьковской области
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Военнослужащий ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Боевики территориальной обороны Украины продолжают размещать тяжелое вооружение в жилых домах и учебных заведениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В жилых домах в Харькове по улице Клочковской и в Константиновке Донецкой Народной Республики по улице Циолковского боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции и снайперские точки. При этом эвакуация мирных жителей из зданий не осуществлялась", - рассказал Мизинцев.
Кроме того, добавил генерал, в городе Краматорске в лицее № 65 и Краматорском центре профессионально-технического образования № 47 по улице Юбилейная подразделения вооруженных националистических формирований оборудовали опорные пункты, разместили артиллерийские орудия и РСЗО, а в помещениях под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов.
В населенном пункте Казачья Лопань Харьковской области в цехах птицефабрики оборудованы склады с боеприпасами, в ангарах находится военная техника, а персонал фабрики насильно удерживается в подвале одного из административных зданий, отметил начальник НЦУО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.