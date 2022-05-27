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Понтон, уплывший по Волге в Саратове, доставили к берегу - РИА Новости, 27.05.2022
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Понтон, уплывший по Волге в Саратове, доставили к берегу
Понтон, уплывший по Волге в Саратове, доставили к берегу - РИА Новости, 27.05.2022
Понтон, уплывший по Волге в Саратове, доставили к берегу
Специальное несамоходное плавсредство, которое сорвалось с креплений во время работ у опор моста через Волгу между Саратовом и Энгельсом, доставлено к берегу,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T23:58
2022-05-27T23:58
происшествия
саратов
энгельс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Специальное несамоходное плавсредство, которое сорвалось с креплений во время работ у опор моста через Волгу между Саратовом и Энгельсом, доставлено к берегу, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.Ранее в главке МЧС сообщили журналистам, что по предварительным данным, вечером в пятницу металлический понтон, который использовался для работ у опор моста Саратов - Энгельс, сорвался с креплений, и его унесло ветром. Людей на нем в тот момент не было."Понтон доставили к берегу", - сказали в пресс-службе главка.
https://ria.ru/20220525/saratov-1790591671.html
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происшествия, саратов, энгельс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:58 27.05.2022
 
Понтон, уплывший по Волге в Саратове, доставили к берегу

МЧС России: понтон, уплывший по Волге в Саратове, доставили к берегу

© РИА Новости / Андрей ВасильевСаратовские власти начнут реализацию проекта по сохранению Волги
Саратовские власти начнут реализацию проекта по сохранению Волги - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Андрей Васильев
Саратовские власти начнут реализацию проекта по сохранению Волги. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Специальное несамоходное плавсредство, которое сорвалось с креплений во время работ у опор моста через Волгу между Саратовом и Энгельсом, доставлено к берегу, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
Ранее в главке МЧС сообщили журналистам, что по предварительным данным, вечером в пятницу металлический понтон, который использовался для работ у опор моста Саратов - Энгельс, сорвался с креплений, и его унесло ветром. Людей на нем в тот момент не было.
"Понтон доставили к берегу", - сказали в пресс-службе главка.
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ПроисшествияСаратовЭнгельсМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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