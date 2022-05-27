https://ria.ru/20220527/volga-1791345172.html

Понтон, уплывший по Волге в Саратове, доставили к берегу

Понтон, уплывший по Волге в Саратове, доставили к берегу - РИА Новости, 27.05.2022

Понтон, уплывший по Волге в Саратове, доставили к берегу

Специальное несамоходное плавсредство, которое сорвалось с креплений во время работ у опор моста через Волгу между Саратовом и Энгельсом, доставлено к берегу,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T23:58

2022-05-27T23:58

2022-05-27T23:58

происшествия

саратов

энгельс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Специальное несамоходное плавсредство, которое сорвалось с креплений во время работ у опор моста через Волгу между Саратовом и Энгельсом, доставлено к берегу, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.Ранее в главке МЧС сообщили журналистам, что по предварительным данным, вечером в пятницу металлический понтон, который использовался для работ у опор моста Саратов - Энгельс, сорвался с креплений, и его унесло ветром. Людей на нем в тот момент не было."Понтон доставили к берегу", - сказали в пресс-службе главка.

https://ria.ru/20220525/saratov-1790591671.html

саратов

энгельс

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происшествия, саратов, энгельс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)