https://ria.ru/20220527/voenkomat-1791269682.html

МВД опровергло, что полиция в Махачкале увозит мужчин в военкомат

МВД опровергло, что полиция в Махачкале увозит мужчин в военкомат - РИА Новости, 27.05.2022

МВД опровергло, что полиция в Махачкале увозит мужчин в военкомат

МВД по Дагестану опровергло информацию о том, что в Махачкале полицейские останавливают машины и доставляют в военкомат молодых мужчин, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:16

2022-05-27T18:16

2022-05-27T18:16

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

махачкала

республика дагестан

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МВД по Дагестану опровергло информацию о том, что в Махачкале полицейские останавливают машины и доставляют в военкомат молодых мужчин, сообщается на сайте ведомства."Распространяемая в сети интернет информация о том, что в Махачкале полицейские останавливают машины и доставляют в военкомат молодых мужчин, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.Добавляется, что в республиканском МВД просят представителей СМИ и блогосферы тщательно проверять сведения, использовать разъяснения уполномоченных должностных лиц и не допускать распространения ложной информации.

https://ria.ru/20220526/voenkomat-1790891785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, махачкала, республика дагестан, россия