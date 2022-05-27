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МВД опровергло, что полиция в Махачкале увозит мужчин в военкомат - РИА Новости, 27.05.2022
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МВД опровергло, что полиция в Махачкале увозит мужчин в военкомат
МВД опровергло, что полиция в Махачкале увозит мужчин в военкомат - РИА Новости, 27.05.2022
МВД опровергло, что полиция в Махачкале увозит мужчин в военкомат
МВД по Дагестану опровергло информацию о том, что в Махачкале полицейские останавливают машины и доставляют в военкомат молодых мужчин, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:16
2022-05-27T18:16
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МВД по Дагестану опровергло информацию о том, что в Махачкале полицейские останавливают машины и доставляют в военкомат молодых мужчин, сообщается на сайте ведомства."Распространяемая в сети интернет информация о том, что в Махачкале полицейские останавливают машины и доставляют в военкомат молодых мужчин, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.Добавляется, что в республиканском МВД просят представителей СМИ и блогосферы тщательно проверять сведения, использовать разъяснения уполномоченных должностных лиц и не допускать распространения ложной информации.
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махачкала
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, махачкала, республика дагестан, россия
18:16 27.05.2022
 
МВД опровергло, что полиция в Махачкале увозит мужчин в военкомат

МВД опровергло, что полиция в Махачкале останавливает машины и увозит мужчин в военкомат

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МВД по Дагестану опровергло информацию о том, что в Махачкале полицейские останавливают машины и доставляют в военкомат молодых мужчин, сообщается на сайте ведомства.
"Распространяемая в сети интернет информация о том, что в Махачкале полицейские останавливают машины и доставляют в военкомат молодых мужчин, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в республиканском МВД просят представителей СМИ и блогосферы тщательно проверять сведения, использовать разъяснения уполномоченных должностных лиц и не допускать распространения ложной информации.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 16:24
В Волгограде арестовали обвиняемого в поджоге военкомата
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссия
 
 
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