https://ria.ru/20220527/voenkomat-1791269682.html
МВД опровергло, что полиция в Махачкале увозит мужчин в военкомат
МВД опровергло, что полиция в Махачкале увозит мужчин в военкомат - РИА Новости, 27.05.2022
МВД опровергло, что полиция в Махачкале увозит мужчин в военкомат
МВД по Дагестану опровергло информацию о том, что в Махачкале полицейские останавливают машины и доставляют в военкомат молодых мужчин, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:16
2022-05-27T18:16
2022-05-27T18:16
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МВД по Дагестану опровергло информацию о том, что в Махачкале полицейские останавливают машины и доставляют в военкомат молодых мужчин, сообщается на сайте ведомства."Распространяемая в сети интернет информация о том, что в Махачкале полицейские останавливают машины и доставляют в военкомат молодых мужчин, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.Добавляется, что в республиканском МВД просят представителей СМИ и блогосферы тщательно проверять сведения, использовать разъяснения уполномоченных должностных лиц и не допускать распространения ложной информации.
https://ria.ru/20220526/voenkomat-1790891785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, махачкала, республика дагестан, россия
МВД опровергло, что полиция в Махачкале увозит мужчин в военкомат
МВД опровергло, что полиция в Махачкале останавливает машины и увозит мужчин в военкомат