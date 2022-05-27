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Число вакансий в России выросло почти на девять процентов - РИА Новости, 27.05.2022
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Число вакансий в России выросло почти на девять процентов
Число вакансий в России выросло почти на девять процентов - РИА Новости, 27.05.2022
Число вакансий в России выросло почти на девять процентов
Число вакансий после майских праздников выросло почти на 9%, это сезонный рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:07
2022-05-27T14:07
татьяна голикова
общество
антон котяков
россия
работа
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число вакансий после майских праздников выросло почти на 9%, это сезонный рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."После майских праздников отмечается увеличение числа вакансий почти на 9%. Это традиционный сезонный рост, который мы отмечаем ежегодно. Наиболее значительно спрос вырос в сегменте услуг – в автосервисе, клининговых службах, обслуживании телекоммуникационного оборудования", - сказала Голикова, слова которой приводят в ее секретариате.Как отметил на совещании министр труда и социальной защиты Антон Котяков, продолжается приём заявок на переобучение. На портале "Работа в России" уже получено 93 725 заявок, к обучению приступили 18 164 человека.Продолжается и работа служб занятости. Для работодателей разработано более 2395 индивидуальных планов мероприятий, включающих различные меры поддержки. Организовано 2180 консультационных пунктов, в 81 регионе на предприятия выезжают мобильные бригады, а в 83 регионах за организациями закреплены персональные кураторы.
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татьяна голикова, общество, антон котяков, россия, работа
14:07 27.05.2022
 
Число вакансий в России выросло почти на девять процентов

Число вакансий в России после майских праздников выросло почти на девять процентов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число вакансий после майских праздников выросло почти на 9%, это сезонный рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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В России увеличат пенсии, прожиточный минимум и МРОТ
"После майских праздников отмечается увеличение числа вакансий почти на 9%. Это традиционный сезонный рост, который мы отмечаем ежегодно. Наиболее значительно спрос вырос в сегменте услуг – в автосервисе, клининговых службах, обслуживании телекоммуникационного оборудования", - сказала Голикова, слова которой приводят в ее секретариате.
Как отметил на совещании министр труда и социальной защиты Антон Котяков, продолжается приём заявок на переобучение. На портале "Работа в России" уже получено 93 725 заявок, к обучению приступили 18 164 человека.
Продолжается и работа служб занятости. Для работодателей разработано более 2395 индивидуальных планов мероприятий, включающих различные меры поддержки. Организовано 2180 консультационных пунктов, в 81 регионе на предприятия выезжают мобильные бригады, а в 83 регионах за организациями закреплены персональные кураторы.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Голикова сообщила о снижении числа безработных
 
Татьяна ГоликоваОбществоАнтон КотяковРоссияРабота
 
 
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