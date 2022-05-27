https://ria.ru/20220527/vakansii-1791150451.html

Число вакансий в России выросло почти на девять процентов

Число вакансий в России выросло почти на девять процентов - РИА Новости, 27.05.2022

Число вакансий в России выросло почти на девять процентов

Число вакансий после майских праздников выросло почти на 9%, это сезонный рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:07

2022-05-27T14:07

2022-05-27T14:07

татьяна голикова

общество

антон котяков

россия

работа

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число вакансий после майских праздников выросло почти на 9%, это сезонный рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."После майских праздников отмечается увеличение числа вакансий почти на 9%. Это традиционный сезонный рост, который мы отмечаем ежегодно. Наиболее значительно спрос вырос в сегменте услуг – в автосервисе, клининговых службах, обслуживании телекоммуникационного оборудования", - сказала Голикова, слова которой приводят в ее секретариате.Как отметил на совещании министр труда и социальной защиты Антон Котяков, продолжается приём заявок на переобучение. На портале "Работа в России" уже получено 93 725 заявок, к обучению приступили 18 164 человека.Продолжается и работа служб занятости. Для работодателей разработано более 2395 индивидуальных планов мероприятий, включающих различные меры поддержки. Организовано 2180 консультационных пунктов, в 81 регионе на предприятия выезжают мобильные бригады, а в 83 регионах за организациями закреплены персональные кураторы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

татьяна голикова, общество, антон котяков, россия, работа