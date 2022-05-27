https://ria.ru/20220527/usilenie-1791189366.html
Премьер Грузии сообщил об усилении контроля на границе с Россией
Премьер Грузии сообщил об усилении контроля на границе с Россией - РИА Новости, 27.05.2022
Премьер Грузии сообщил об усилении контроля на границе с Россией
Власти Грузии усилили таможенный контроль на пропускных пунктах с Россией, чтобы предотвратить оборот санкционированных товаров, заявил премьер Ираклий... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:34
2022-05-27T15:34
2022-05-27T15:50
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ТБИЛИСИ, 27 мая - РИА Новости. Власти Грузии усилили таможенный контроль на пропускных пунктах с Россией, чтобы предотвратить оборот санкционированных товаров, заявил премьер Ираклий Гарибашвили во время выступления в парламенте."Министерство финансов Грузии в полном соответствии с регламентами Европейского парламента и Совета, а так же европейскими стандартами осуществляет таможенный контроль. Ввоз и вывоз товаров осуществляется через 20 таможенных пунктов, расположенных на таможенной границе Грузии. Товар проходит контроль более тысячи таможенников. Следует отметить, что в целях усиления таможенного контроля грузов, перемещающихся на российско-грузинской границе, увеличена численность сотрудников таможенного пункта "Казбеги", установлены рентгеновские сканеры и осуществляется полный контроль на месте", - сказал премьер.По его словам, также была создана специальная группа по управлению таможенными рисками для товаров военного, двойного назначения, а также всех товаров, которые входят в санкционный список."Любые виды товаров, как военного, так и двойного назначения, а также вся продукция, которая включена в санкционный список странами, участвующими в санкциях, подлежат строгому таможенному контролю... Случаи вывоза ввозимых в Грузию подсанкционных товаров также строго контролируются, чтобы российские или другие подсанкционные товары не попадали в страны-участницы санкций или наоборот", - сказал Гарибашвили.Глава правительства добавил, что Агентство гражданской авиации обеспечивает соблюдение установленных законодательством требований, в том числе действующих ограничений и запретов, и в пределах своей компетенции осуществляет надзор за соблюдением указанных требований авиакомпаниями и другими авиакомпаниями. Также в направлении контроля грузов активно работает Агентство морского транспорта в координации с МВД.Ранее Гарибашвили сообщил, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси.Западные страны в ответ на спецоперацию РФ на Украине ввели многочисленные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220527/granitsa-1791001018.html
https://ria.ru/20220527/druzhinniki-1791002817.html
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владимир зеленский, грузия, украина, сергей лавров, россия, в мире
15:34 27.05.2022 (обновлено: 15:50 27.05.2022)
Премьер Грузии сообщил об усилении контроля на границе с Россией
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил об усилении контроля на границе с Россией
ТБИЛИСИ, 27 мая - РИА Новости. Власти Грузии усилили таможенный контроль на пропускных пунктах с Россией, чтобы предотвратить оборот санкционированных товаров, заявил премьер Ираклий Гарибашвили во время выступления в парламенте.
"Министерство финансов Грузии
в полном соответствии с регламентами Европейского парламента и Совета, а так же европейскими стандартами осуществляет таможенный контроль. Ввоз и вывоз товаров осуществляется через 20 таможенных пунктов, расположенных на таможенной границе Грузии.
Товар проходит контроль более тысячи таможенников. Следует отметить, что в целях усиления таможенного контроля грузов, перемещающихся на российско-грузинской границе, увеличена численность сотрудников таможенного пункта "Казбеги", установлены рентгеновские сканеры и осуществляется полный контроль на месте", - сказал премьер.
По его словам, также была создана специальная группа по управлению таможенными рисками для товаров военного, двойного назначения, а также всех товаров, которые входят в санкционный список.
"Любые виды товаров, как военного, так и двойного назначения, а также вся продукция, которая включена в санкционный список странами, участвующими в санкциях, подлежат строгому таможенному контролю... Случаи вывоза ввозимых в Грузию подсанкционных товаров также строго контролируются, чтобы российские или другие подсанкционные товары не попадали в страны-участницы санкций или наоборот", - сказал Гарибашвили.
Глава правительства добавил, что Агентство гражданской авиации обеспечивает соблюдение установленных законодательством требований, в том числе действующих ограничений и запретов, и в пределах своей компетенции осуществляет надзор за соблюдением указанных требований авиакомпаниями и другими авиакомпаниями. Также в направлении контроля грузов активно работает Агентство морского транспорта в координации с МВД.
Ранее Гарибашвили сообщил, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ
на Украине
. Вскоре Владимир Зеленский
принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси
.
Западные страны в ответ на спецоперацию РФ на Украине ввели многочисленные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров
отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.