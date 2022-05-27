https://ria.ru/20220527/upts-1791340200.html
Собор канонической УПЦ предоставил автономию в решениях главам епархий
Собор канонической УПЦ предоставил автономию в решениях главам епархий - РИА Новости, 27.05.2022
Собор канонической УПЦ предоставил автономию в решениях главам епархий
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) предоставила главам епархий право принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Синода и... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T23:01
2022-05-27T23:01
2022-05-27T23:01
религия
украинская православная церковь
русская православная церковь
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) предоставила главам епархий право принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Синода и предстоятеля церкви, самостоятельно, в случае отсутствия связи с руководящим центром, сообщает на украинском языке в пятницу сайт УПЦ.“Когда связи между епархиями и церковным руководящим центром осложнены или отсутствуют, Собор считает целесообразным предоставить епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, относящимся к компетенции Священного синода или предстоятеля Украинской православной церкви, последующим, при восстановлении возможности, информированием священноначалия”, – говорится в опубликованном на ее сайте постановлении Собора УПЦ, состоявшегося в пятницу.Собор Украинской православной церкви объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей “предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25-27 октября 1990 года”.
https://ria.ru/20220521/religiya-1789921097.html
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РИА Новости
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украинская православная церковь, русская православная церковь
Собор канонической УПЦ предоставил автономию в решениях главам епархий
Собор канонической УПЦ предоставил автономию в решениях главам епархий
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) предоставила главам епархий право принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Синода и предстоятеля церкви, самостоятельно, в случае отсутствия связи с руководящим центром, сообщает на украинском языке в пятницу сайт УПЦ.
“Когда связи между епархиями и церковным руководящим центром осложнены или отсутствуют, Собор считает целесообразным предоставить епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, относящимся к компетенции Священного синода или предстоятеля Украинской православной церкви, последующим, при восстановлении возможности, информированием священноначалия”, – говорится в опубликованном на ее сайте постановлении Собора УПЦ, состоявшегося в пятницу.
Собор Украинской православной церкви объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей “предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25-27 октября 1990 года”.