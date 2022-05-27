23:55 27.05.2022 (обновлено: 23:56 27.05.2022)
В Германии заговорили о ядерной угрозе из-за действий США на Украине
Telepolis: конфликт на Украине может стать ядерным из-за поставок американского оружия
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Чем дольше длится кризис на Украине, тем выше риск ядерного столкновения, а непрекращающиеся поставки американских вооружений Киеву лишь затягивают обострившийся конфликт, пишет немецкое издание Telepolis.
Американские оборонные концерны только и ждут, чтобы заработать на поставках оружия, при этом в западном медиапространстве практически невозможно услышать голоса тех, кто выступает за поиск компромисса и переговоры. Все это еще раз доказывает, что Вашингтон и НАТО находятся в состоянии опосредованного противостояния с Москвой, подчеркнуло издание.
В статье отмечается, что Запад установил так называемую "интеллектуальную бесполетную зону", тщательно вытесняя за пределы информационного пространства тех, кто имеет мнение, отличное от официальной позиции. В результате таких действий начинает казаться, что альтернативных взглядов на события на Украине будто бы не существует.
Telepolis также обратил внимание, что на Западе все чаще искажают историю Украины, особенно при упоминании роли националистических, праворадикальных и неонацистских сил. В заключении СМИ задается вопросом, неужели требуется так много сил, чтобы задавать больше вопросов и обсуждать, как наиболее эффективно снизить риск ядерной войны.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.
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