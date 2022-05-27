https://ria.ru/20220527/ukraina-1791330260.html

За сутки в Россию из Украины и Донбасса эвакуировано 19,5 тысячи человек

За сутки в Россию из Украины и Донбасса эвакуировано 19,5 тысячи человек - РИА Новости, 27.05.2022

За сутки в Россию из Украины и Донбасса эвакуировано 19,5 тысячи человек

За сутки без участия Киева из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины на территорию России эвакуированы 19 598 человек, заявил в пятницу начальник Национального... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T21:32

2022-05-27T21:32

2022-05-27T21:32

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. За сутки без участия Киева из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины на территорию России эвакуированы 19 598 человек, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 598 человек, в том числе 2 629 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 502 055 человек, из которых 247 458 детей", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20220527/bunty-1790923603.html

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