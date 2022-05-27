https://ria.ru/20220527/ukraina-1791326412.html

Украинские войска выпустили три ракеты "Точка-У" по Сватово, все сбиты ПВО

Украинские войска выпустили три ракеты "Точка-У" по Сватово, все сбиты ПВО - РИА Новости, 27.05.2022

Украинские войска выпустили три ракеты "Точка-У" по Сватово, все сбиты ПВО

Украинские войска выпустили три ракеты "Точка-У" по поселку Сватово в Луганской народной республике, все были сбиты ПВО, люди погибли от детонации боевой части... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T21:08

2022-05-27T21:08

2022-05-27T21:08

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владимир путин

сватово

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генеральная прокуратура рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты "Точка-У" по поселку Сватово в Луганской народной республике, все были сбиты ПВО, люди погибли от детонации боевой части ракеты, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что украинские силовики нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по поселку Сватово, два человека погибли, восемь ранены."ВСУ выпустили три ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Сватово. Слаженными действиями подразделений ПВО Народной милиции ЛНР ракеты были сбиты, однако в результате детонирования кассетной боевой части ракеты погибли два мирных жителя, еще восемь получили ранения различной степени тяжести, кроме того, повреждения получило здание администрации города, магазин и близлежащие домостроения", - сообщил представитель ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

https://ria.ru/20220527/bunty-1790923603.html

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в мире, владимир путин, сватово, луганская народная республика, россия, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины