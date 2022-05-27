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Украинские войска выпустили три ракеты "Точка-У" по Сватово, все сбиты ПВО - РИА Новости, 27.05.2022
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Украинские войска выпустили три ракеты "Точка-У" по Сватово, все сбиты ПВО
Украинские войска выпустили три ракеты "Точка-У" по Сватово, все сбиты ПВО - РИА Новости, 27.05.2022
Украинские войска выпустили три ракеты "Точка-У" по Сватово, все сбиты ПВО
Украинские войска выпустили три ракеты "Точка-У" по поселку Сватово в Луганской народной республике, все были сбиты ПВО, люди погибли от детонации боевой части... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T21:08
2022-05-27T21:08
в мире
владимир путин
сватово
луганская народная республика
россия
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты "Точка-У" по поселку Сватово в Луганской народной республике, все были сбиты ПВО, люди погибли от детонации боевой части ракеты, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что украинские силовики нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по поселку Сватово, два человека погибли, восемь ранены."ВСУ выпустили три ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Сватово. Слаженными действиями подразделений ПВО Народной милиции ЛНР ракеты были сбиты, однако в результате детонирования кассетной боевой части ракеты погибли два мирных жителя, еще восемь получили ранения различной степени тяжести, кроме того, повреждения получило здание администрации города, магазин и близлежащие домостроения", - сообщил представитель ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html
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в мире, владимир путин, сватово, луганская народная республика, россия, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины
21:08 27.05.2022
 
Украинские войска выпустили три ракеты "Точка-У" по Сватово, все сбиты ПВО

Народная милиция: ВСУ выпустили три ракеты "Точка-У" по Сватово, все сбиты ПВО

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты "Точка-У" по поселку Сватово в Луганской народной республике, все были сбиты ПВО, люди погибли от детонации боевой части ракеты, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что украинские силовики нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по поселку Сватово, два человека погибли, восемь ранены.
Флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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"ВСУ выпустили три ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Сватово. Слаженными действиями подразделений ПВО Народной милиции ЛНР ракеты были сбиты, однако в результате детонирования кассетной боевой части ракеты погибли два мирных жителя, еще восемь получили ранения различной степени тяжести, кроме того, повреждения получило здание администрации города, магазин и близлежащие домостроения", - сообщил представитель ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Вчера, 08:00
Украине грозят соляные бунты
 
В миреВладимир ПутинСватовоЛуганская Народная РеспубликаРоссияГенеральная прокуратура РФВооруженные силы Украины
 
 
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