Украинские войска выпустили три ракеты "Точка-У" по Сватово, все сбиты ПВО
Народная милиция: ВСУ выпустили три ракеты "Точка-У" по Сватово, все сбиты ПВО
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты "Точка-У" по поселку Сватово в Луганской народной республике, все были сбиты ПВО, люди погибли от детонации боевой части ракеты, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что украинские силовики нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по поселку Сватово, два человека погибли, восемь ранены.
Вчера, 08:00Запад готовится предать Киев
"ВСУ выпустили три ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Сватово. Слаженными действиями подразделений ПВО Народной милиции ЛНР ракеты были сбиты, однако в результате детонирования кассетной боевой части ракеты погибли два мирных жителя, еще восемь получили ранения различной степени тяжести, кроме того, повреждения получило здание администрации города, магазин и близлежащие домостроения", - сообщил представитель ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вчера, 08:00Украине грозят соляные бунты